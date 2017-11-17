Мнение: Польша без помощи СССР могла бы вообще не отстоять независимость

Министерство обороны РФ рассекретило ряд документов о помощи Польше со стороны СССР в 1945 году. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил правильность данного шага – поляки должны узнать правду.

Советский Союз в 1945 году поставил Польше десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и техники для послевоенного восстановления страны, следует из документов центрального архива Минобороны России, обнародованных в рамках спецпроекта "Память против забвения".

Эти исторические свидетельства ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов. Согласно документам, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и народных комиссариатов СССР. Только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Москва передала продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах того года.

По трудовому договору Временное правительство Польши во втором-третьем кварталах 1945 года получило более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, а также более двух тысяч грузовых автомобилей.

В рассекреченных документах приведены данные о том, как Красная Армия восстанавливала польские железные дороги и мосты, разрушенные нацистскими войсками. Так, только железнодорожные части первого Белорусского фронта восстановили более пяти тысяч километров железных дорог.

Также Минобороны представило ряд секретных материалов времен Великой Отечественной войны. Среди них – распоряжение Государственного комитета обороны от 24 ноября 1944 года, подписанное Иосифом Сталиным. По нему в ноябре-декабре того же года советские тыловики отгрузили Войску польскому и милиции этой страны 62 тысячи комплектов обмундирования и 250 тысяч комплектов теплых вещей, в том числе белья, свитеров и портянок.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко выразил надежду, что рассекреченные документы помогут полякам узнать правду о вкладе Советского Союза в борьбу за независимость Польши.

"Центральная тема русофобии в Польше основывается на том, что якобы Россия являлась своего рода противником независимости Польши и якобы использовала свое влияние в мире для того, чтобы навязать ей свою волю. Это один из тезисов польской пропаганды, но он, естественно, надуманный, искусственный. И рассекречивание и обнародование документов о том, что происходило в годы Второй мировой войны, конечно, должно помочь польской общественности понять, что на самом деле происходило и кто помогал Польше бороться за независимость", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что СССР оказал Польше неоценимую помощь.

"Советский Союз всячески ей (Польше) в этом (в борьбе за независимость) помогал – и материально, и физически. На территории, где находились польские беженцы, СССР их содержал и помогал им. А после войны, когда закончились боевые действия на территории Польши, было очень много сделано с точки зрения финансовой помощи, организационной помощи. Поэтому, я считаю, что эти материалы однозначно показывают, что без помощи со стороны Советского Союза Польша бы дольше боролась за свою независимость, а, возможно, и не смогла бы отстоять свою независимость", – отметил политолог.

Проект "Память против забвения" продолжает ранее опубликованные Минобороны РФ архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению Польши Красной Армией от нацистов. Проект стал свое рода реакцией на польский закон о декоммунизации, который вступил в силу 21 октября 2017 года и предполагает, в частности, снос памятников Красной Армии в этой стране.

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