Мнение: Польша без помощи СССР могла бы вообще не отстоять независимость

Советский Союз в 1945 году поставил Польше десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и техники для послевоенного восстановления страны, следует из документов центрального архива Минобороны России, обнародованных в рамках спецпроекта "Память против забвения".
По трудовому договору Временное правительство Польши во втором-третьем кварталах 1945 года получило более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, а также более двух тысяч грузовых автомобилей.
В рассекреченных документах приведены данные о том, как Красная Армия восстанавливала польские железные дороги и мосты, разрушенные нацистскими войсками. Так, только железнодорожные части первого Белорусского фронта восстановили более пяти тысяч километров железных дорог.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко выразил надежду, что рассекреченные документы помогут полякам узнать правду о вкладе Советского Союза в борьбу за независимость Польши.
"Центральная тема русофобии в Польше основывается на том, что якобы Россия являлась своего рода противником независимости Польши и якобы использовала свое влияние в мире для того, чтобы навязать ей свою волю. Это один из тезисов польской пропаганды, но он, естественно, надуманный, искусственный. И рассекречивание и обнародование документов о том, что происходило в годы Второй мировой войны, конечно, должно помочь польской общественности понять, что на самом деле происходило и кто помогал Польше бороться за независимость", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что СССР оказал Польше неоценимую помощь.
"Советский Союз всячески ей (Польше) в этом (в борьбе за независимость) помогал – и материально, и физически. На территории, где находились польские беженцы, СССР их содержал и помогал им. А после войны, когда закончились боевые действия на территории Польши, было очень много сделано с точки зрения финансовой помощи, организационной помощи. Поэтому, я считаю, что эти материалы однозначно показывают, что без помощи со стороны Советского Союза Польша бы дольше боролась за свою независимость, а, возможно, и не смогла бы отстоять свою независимость", – отметил политолог.
Проект "Память против забвения" продолжает ранее опубликованные Минобороны РФ архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению Польши Красной Армией от нацистов. Проект стал свое рода реакцией на польский закон о декоммунизации, который вступил в силу 21 октября 2017 года и предполагает, в частности, снос памятников Красной Армии в этой стране.
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