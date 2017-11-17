РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Автоэксперт: электрофуры Tesla подойдут не для всех стран

10:1517.11.2017
(обновлено: 10:18 17.11.2017)
090
© REUTERS / Alexandria SageГрузовик Tesla SemiГрузовик Tesla Semi
© REUTERS / Alexandria Sage
Илон Маск представил электрофуру Tesla Semi. У таких автомобилей есть перспективы, но при ряде условий – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

Компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика с автопилотом Tesla Semi.  

Презентация огромного серебристо-серого грузовика шла в прямом эфире из ангара в калифорнийском Хоторне.

Руководитель компании Илон Маск на презентации объяснил, что создание электрического грузовика – это еще один шаг, чтобы освободить мировую экономику от ископаемого топлива.

Согласно характеристикам, максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 км. Без груза он может разогнаться до ста километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi начнут в 2019 году.

Помимо грузовиков, на презентации  представили их облегченного "родственника" – спортивный родстер. Для того чтобы достичь скорости в сто километров в час этому автомобилю нужно лишь 1,9 секунды. Серийное производство запланировано на 2020 год.

Автомобильный эксперт Алексей Аксенов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, каким может быть будущее беспилотных автомобилей с электромоторами. 

"Перспективы у подобного транспорта есть. В первую очередь, беспилотные автомобили и автомобили на электротяге будут распространяться среди бизнеса, потому что он оценивает затраты в долгосрочной перспективе. Если стоимость перевозки товара будет в полтора-два раза ниже, чем с нынешними двигателями, то это, безусловно, будет интересно бизнесу. Вопрос, насколько оперативно будет переделано законодательство в разных странах, чтобы использовать такие автомобили. Потому что беспилотные машины до сих пор запрещены к использованию во многих странах, в том числе и в России. А если грузовики Tesla будут требовать нахождения водителя, то не думаю, что выгода будет существенной. К тому же нужно учитывать погодные условия. Не думаю, что результаты, которые демонстрируют грузовики Tesla, подойдут, например, для северных стран, где батарея будет быстрее разряжаться", – отметил Алексей Аксенов.

Он рассказал, что есть и другие варианты оптимизировать перевозки.

"Не только Tesla работает в этом направлении, но и другие производители демонстрировали свои успехи. Например, есть такая схема: идет колонна грузовиков, идет ведущий с водителем, а остальные четыре-пять – ведомые, они двигаются за впереди идущей машиной на автопилоте. То есть, получается, один водитель управляет несколькими автомобилями. Такая схема тоже, наверное, будет распространяться, если позволит законодательство", – предположил Алексей Аксенов. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена