Автоэксперт: электрофуры Tesla подойдут не для всех стран

Илон Маск представил электрофуру Tesla Semi. У таких автомобилей есть перспективы, но при ряде условий – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

Компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика с автопилотом Tesla Semi.

Презентация огромного серебристо-серого грузовика шла в прямом эфире из ангара в калифорнийском Хоторне.

Руководитель компании Илон Маск на презентации объяснил, что создание электрического грузовика – это еще один шаг, чтобы освободить мировую экономику от ископаемого топлива.

Согласно характеристикам, максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 км. Без груза он может разогнаться до ста километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi начнут в 2019 году.

Помимо грузовиков, на презентации представили их облегченного "родственника" – спортивный родстер. Для того чтобы достичь скорости в сто километров в час этому автомобилю нужно лишь 1,9 секунды. Серийное производство запланировано на 2020 год.

Автомобильный эксперт Алексей Аксенов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, каким может быть будущее беспилотных автомобилей с электромоторами.

"Перспективы у подобного транспорта есть. В первую очередь, беспилотные автомобили и автомобили на электротяге будут распространяться среди бизнеса, потому что он оценивает затраты в долгосрочной перспективе. Если стоимость перевозки товара будет в полтора-два раза ниже, чем с нынешними двигателями, то это, безусловно, будет интересно бизнесу. Вопрос, насколько оперативно будет переделано законодательство в разных странах, чтобы использовать такие автомобили. Потому что беспилотные машины до сих пор запрещены к использованию во многих странах, в том числе и в России. А если грузовики Tesla будут требовать нахождения водителя, то не думаю, что выгода будет существенной. К тому же нужно учитывать погодные условия. Не думаю, что результаты, которые демонстрируют грузовики Tesla, подойдут, например, для северных стран, где батарея будет быстрее разряжаться", – отметил Алексей Аксенов.

Он рассказал, что есть и другие варианты оптимизировать перевозки.

"Не только Tesla работает в этом направлении, но и другие производители демонстрировали свои успехи. Например, есть такая схема: идет колонна грузовиков, идет ведущий с водителем, а остальные четыре-пять – ведомые, они двигаются за впереди идущей машиной на автопилоте. То есть, получается, один водитель управляет несколькими автомобилями. Такая схема тоже, наверное, будет распространяться, если позволит законодательство", – предположил Алексей Аксенов.

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