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Военный эксперт: несмотря на большой бюджет, армия США теряет превосходство

09:5517.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии СШАВоеннослужащие армии США
© РИА Новости / Стрингер
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В Пентагоне признали, что США теряют военное преимущество над конкурентами. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил, почему.

США теряют свое военное преимущество над конкурентами, в частности, над Россией и Китаем, заявил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

Фрагменты его выступления в Университете Тафта в штате Массачусетс распространил Пентагон.

Данфорд подчеркнул, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество США.

По его словам, за последние 10-15 лет превосходство США стало более размытым – оно уже не такое существенное, как раньше.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил причины ослабления военной мощи США.

"Несмотря на то, что Пентагон принял такой большой бюджет, который, конечно, превышает бюджеты таких стран как Россия, Китай, Индия, действительно, США начинают терять статус сильнейшей армии мира. Часть этих денег по-прежнему идет на содержание огромного количества военных баз, которые существуют у Америки по всему миру. Часть денег идет на поддержание военных структур союзников, таких, например, как Прибалтика, Украина, Польша. Выделяется определенное количество денег на закупку того вооружения, которое они постоянно просят для того, чтобы "сдержать агрессию России". Кроме того, США тратят деньги на разработку того оружия, которое, несмотря на предыдущие траты, они так и не смогли создать", – отметил Алексей Леонков.

По его мнению, американские военные власти тратят деньги не вполне рационально.

"Они не занимаются основными вопросами, как, например, поддержание работоспособного состояния собственного оружия. Есть сведения, что основные самолеты корпуса морской пехоты у них так и не пришли в боеготовое состояние. Не занимаются и доведением до ума той техники, которую успели закупить. Например, самолеты F-35 тоже не вышли на параметры полной боевой готовности. Все это в совокупности показывает, что, хоть они и решают проблемы с военным бюджетом, но не делают армию США той самой мощной армией, которая она была в 90-х годах", – считает Алексей Леонков. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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