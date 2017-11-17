Мнение о проекте KREMLIN: Америке пора перестать "топтаться" вокруг России

В конгресс США внесен законопроект, инициирующий оценку "политических устремлений" России. Это связано исключительно со сложной внутриполитической атмосферой в США, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

На рассмотрение конгресса США внесли законопроект KREMLIN, предполагающий анализ "политических стремлений" российских властей. Об этом сообщается на сайте автора инициативы конгрессмена Раджи Кришнамурти.

Название KREMLIN расшифровывается как "Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности" (Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act). Документ предполагает подготовку Национальной разведкой оценки "политических задач" Москвы на фоне обвинений во "вмешательстве" в выборы по всему миру.

"Учитывая явное доверие президента (Дональда Трапма, – ред.) словам Владимира Путина, эта оценка крайне важна", – пишет Кришнамурти в Facebook.

Конгрессмен указывает, что данный законопроект направлен на выяснение "целей, которые преследует Россия, совершая кибератаки на демократические государства НАТО и Восточной Европы". Парламентарий утверждает, что причастность Москвы к хакерским взломам "не вызывает сомнений", однако доказательств своих слов он не приводит. Законопроект KREMLIN, по мнению Кришнамурти, должен определить более масштабные задачи, которые преследуют "подобные нападки на демократические институты".

Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в различных государствах. МИД называет эти обвинения абсолютно бездоказательными.

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал интерес американских политиков к России.

"Россия находится в центре внимания и американского истеблишмента, и американских СМИ, и в центре внутриполитических противоречий в США. Связано это не с тем, что происходит в России и в российско-американских отношениях, а с обостряющейся сложной атмосферой в США. Атмосфера эта связана с присутствием в Овальном кабинете Дональда Трампа, которое некоторым видится неким системным сбоем. Для того чтобы устранить этот сбой, все средства хороши. "Топтание" вокруг России – это прекрасный повод изо дня в день нагнетать внутриамериканские противоречия", – отметил Евгений Бень.

Он предположил, как долго этот интерес может сохраняться.

"С появлением нового законопроекта, получается, что Россия становится неотъемлемой частью американской жизни, по крайней мере до выборов в конгресс. Если так, то это печально, потому что США уже пора успокоиться и решать свои внутренние вопросы без ущерба для внешней политики. Российско-американские отношения требуют серьезных конструктивных переговоров. Однако те, кто вносит такие законопроекты, приносят спокойствие в мире в жертву своим амбициям", – считает Евгений Бень.

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