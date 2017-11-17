Эксперт о миссии ООН-ОЗХО в Сирии: ситуация критическая

Совбез ООН оставил миссии по расследованию химатак в Сирии один день. Нельзя прекращать деятельность экспертов в такой критической ситуации, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки проблемных аспектов.

Российский проект резолюции по мандату миссии не прошел в Совете Безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов.

За документ выступили два постоянных члена Совбеза – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ – Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал – воздержались.

Ранее постпред России при ООН сообщил, что Москва вновь ставит на голосование Совбеза свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО, который был отозван из-за отказа членов СБ рассмотреть этот документ после голосования по аналогичному американскому проекту. При этом он заявил, что Россия в четверг заблокировала в СБ ООН американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде.

Вечером в четверг делегация Японии распространила среди членов совета проект резолюции о продлении мандата СМР на 30 дней. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, ожидаются консультации по документу.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik пояснил, что мешает договориться членам Совбеза.

"Проблема в том, что у России и США разные подходы к работе миссии. Мы наблюдаем, что миссия работает непрофессионально, свои выводы основывает на косвенных доказательствах без выезда специалистов на место, без контакта с конкретными пострадавшими и на основании докладов сомнительных организаций вроде "Белых касок". США это устраивает, потому что, наверное, устраивают выводы, которые делает эта миссия. Компромисс возможен только в том случае, если США откажутся от такого подхода: обвинить Сирию в применении химоружия. Смогут ли США переступить через свои амбиции и отказаться от попыток продолжать заниматься свержением сирийских властей вместо борьбы с терроризмом – не знаю", – отметил Игорь Шатров.

Он предположил, что могло бы изменить ситуацию.

"При другом президенте Соединенных Штатов я бы сказал: необходима встреча Владимира Путина и американского президента. При нынешнем даже эта встреча может ничего не решить. Смогут ли договориться дипломаты, наши представители в ООН без политической воли того же американского президента – сомневаюсь. Сейчас полная анархия в политическом классе США… Поэтому весьма печальные мысли навевает это несогласие, которое возникло в Совбезе ООН по очень важному вопросу международной безопасности. Остается надеяться, что здравый смысл возобладает, потому что, действительно, ситуация критическая, и нельзя прерывать деятельность экспертов", – считает Игорь Шатров.

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