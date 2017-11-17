РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о миссии ООН-ОЗХО в Сирии: ситуация критическая

08:5817.11.2017
02040
© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкОткрытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-ЙоркеОткрытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
Перейти в фотобанк
Совбез ООН оставил миссии по расследованию химатак в Сирии один день. Нельзя прекращать деятельность экспертов в такой критической ситуации, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению о том, в каком виде должна продолжить работу миссия ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Пятница может стать последним днем работы миссии, хотя не исключен очередной "дипломатический штурм" по этому вопросу: члены совета могут пойти на краткосрочное продление мандата СМР, чтобы оставить себе время для проработки проблемных аспектов.

Российский проект резолюции по мандату миссии не прошел в Совете Безопасности ООН, так как не получил необходимого количества голосов.

 За документ выступили два постоянных члена Совбеза – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ – Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал – воздержались. 

Ранее постпред России при ООН сообщил, что Москва вновь ставит на голосование Совбеза свой проект резолюции по мандату миссии ОЗХО, который был отозван из-за отказа членов СБ рассмотреть этот документ после голосования по аналогичному американскому проекту. При этом он заявил, что Россия в четверг заблокировала в СБ ООН американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. 

Вечером в четверг делегация Японии распространила среди членов совета проект резолюции о продлении мандата СМР на 30 дней. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, ожидаются консультации по документу.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik пояснил, что мешает договориться членам Совбеза.

"Проблема в том, что у России и США разные подходы к работе миссии. Мы наблюдаем, что миссия работает непрофессионально, свои выводы основывает на косвенных доказательствах без выезда специалистов на место, без контакта с конкретными пострадавшими и на основании докладов сомнительных организаций вроде "Белых касок". США это устраивает, потому что, наверное, устраивают выводы, которые делает эта миссия. Компромисс возможен только в том случае, если США откажутся от такого подхода: обвинить Сирию в применении химоружия. Смогут ли США переступить через свои амбиции и отказаться от попыток продолжать заниматься свержением сирийских властей вместо борьбы с терроризмом – не знаю", – отметил Игорь Шатров.

Он предположил, что могло бы изменить ситуацию.

"При другом президенте Соединенных Штатов я бы сказал: необходима встреча Владимира Путина и американского президента. При нынешнем даже эта встреча может ничего не решить. Смогут ли договориться дипломаты, наши представители в ООН без политической воли того же американского президента – сомневаюсь. Сейчас полная анархия в политическом классе США… Поэтому весьма печальные мысли навевает это несогласие, которое возникло в Совбезе ООН по очень важному вопросу международной безопасности. Остается надеяться, что здравый смысл возобладает, потому что, действительно, ситуация критическая, и нельзя прерывать деятельность экспертов", – считает Игорь Шатров.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена