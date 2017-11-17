Мнение об обмене пленными ДНР и ЛНР с Украиной: нужна добрая воля Киева

В Донецке рассчитывают на большой обмен пленными с Киевом до конца года. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что это зависит не только от ДНР и ЛНР.

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин считает, что большой обмен пленными между Киевом и Донбассом может состояться до конца года.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными. Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

"Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена", – сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

Он заявил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу были достигнуты договоренности о начале обмена, однако Киев начал искать уловки, чтобы этого не делать.

"Все удерживаемые у нас – это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее, мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их", – сказал Пушилин.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что для улучшения ситуации в зоне конфликта нужна прежде всего добрая воля Киева.

"Для того чтобы обмен произошел без осложнений, нужна добрая воля украинской стороны. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о готовности к обмену пленными, но это тормозилось Киевом. Если в этот раз украинская сторона все-таки будет благоразумна и пойдет на обмен пленных, то, конечно, это может разрядить обстановку в зоне донбасского конфликта. Впрочем, я не думаю, что Киев заинтересован в реальном урегулировании конфликта в данный момент. Конфликт развивается не по выгодному для Киева сценарию, поэтому украинское руководство будет делать все возможное, чтобы торпедировать любые инициативы, которые могут помочь Донецку и Луганску хоть в чем-то укрепить свои позиции. Вопрос с пленными – это как раз один из таких аспектов, потому что он показывает, что Донецком и Луганском управляют не "террористы", а люди, которые руководствуются гуманными соображениями и могут пойти на обмен пленными, о чем они неоднократно заявляли, в отличие от Киева", – отметил Владислав Гулевич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!







