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Эксперт о рассекреченных Минобороны РФ документах: поляки правду услышат

19:5616.11.2017
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© РИА Новости / Александр КапустянскийПерейти в фотобанкЖители Люблина и бойцы Советской Армии на одной из улиц города. Польша, 1944 годЖители Люблина и бойцы Советской Армии на одной из улиц города. Польша, 1944 год
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Минобороны России рассекретило ряд документов о помощи Польше в 1945 году. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Зорин высказал мнение, что это поможет полякам сопоставить антироссийскую пропаганду Варшавы с исторической правдой.

Советский Союз в 1945 году поставил Польше десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и техники для послевоенного восстановления страны, следует из документов центрального архива Минобороны России, обнародованных в рамках спецпроекта "Память против забвения". Эти исторические свидетельства ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов.

Согласно документам, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и народных комиссариатов СССР. Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Москва передала продовольствия и фуража на сумму более 1,5 млрд рублей в ценах того года.
По трудовому договору Временное правительство Польши во втором-третьем кварталах 1945 года получило более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, а также более двух тысяч грузовых автомобилей.

В рассекреченных документах приведены данные о том, как Красная Армия восстанавливала польские железные дороги и мосты, разрушенные нацистскими войсками. Так, только железнодорожные части первого Белорусского фронта восстановили более пяти тысяч километров железных дорог.

Также Минобороны представило ряд секретных материалов времен ВОВ. Среди них — распоряжение Государственного комитета обороны от 24 ноября 1944 года, подписанное Иосифом Сталиным. По нему в ноябре-декабре того же года советские тыловики отгрузили Войску польскому и милиции этой страны 62 тысячи комплектов обмундирования и 250 тысяч комплектов теплых вещей, в том числе белья, свитеров и портянок.

Проект "Память против забвения" продолжает ранее опубликованные министерством архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению Польши Красной Армией от нацистов.

Проект стал реакцией на польский закон о декоммунизации, который вступил в силу 21 октября 2017 года и угрожает сносом памятников Красной Армии в этой стране.

Антироссийские настроения, которые возобладали в Польше, отражаются на отношении поляков к истории, именно поэтому этот проект так необходим. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

"Думаю, что публикация документов не сможет сразу остановить антироссийскую политику в Польше. Но думающая часть общества, ознакомившись с этими документами, проанализирует те аргументы, которые льются из официальной польской пропаганды, и реальные события. И, может быть, они обратятся к исторической памяти старшего поколения. Действительно, многое делалось и в период освобождения, и после войны, при восстановлении экономики и народного хозяйства Польши. Думаю, что нам надо продолжать публиковать имеющиеся у нас документы, которые проливают свет на истинное развитие событий в те годы. Это надо делать. Люди прочитают, и начнется какая-то переоценка. Она не будет сиюминутной. Польское руководство в своей антироссийской риторике и антироссийских действиях зашло уже достаточно далеко. Но это забвение памяти, в конце концов, может ударить и по польскому руководству и по польской нации. Поэтому надо публиковать правду, и ее услышат", —  сказал Владимир Зорин.

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