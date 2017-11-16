Эксперт: в ФРГ прекрасно понимают, что на них никто нападать не собирается

Более половины танков Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин поделился мнением о том, почему в Германии так относятся к вооружению своей армии.

Больше половины танков типа Leopard 2 бундесвера не готовы к эксплуатации, сообщает издание Focus.

Как пишет журнал, на данный момент на вооружении бундесвера находятся 244 танка такого типа. Однако только 95 из них – в полной боеготовности. 53 находятся в процессе переоборудования, семь – на испытательных полигонах. Ряд танков не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

"Должен быть поставлен вопрос о том, кто несет ответственность за эту катастрофу", – сказал в интервью изданию председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Вольфганг Хеллмих. Он отметил, что это вопрос "руководства министерства обороны, которое ответственно за безопасность страны".

В мае прошлого года немецкие СМИ сообщили, что бундесвер временно был вынужден отказаться от закупки дополнительных танков Leopard 2 из-за нехватки бюджетных средств. Отмечалось, что средств не хватает даже для поддержания в должном техническом состоянии имеющейся техники.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему в Германии так относятся к вооружению своей армии.

"В том, что у них половина танков не работает, нет ничего удивительного. Это политика государства, которое экономит деньги на собственных военных, используя "крышу" НАТО. Это происходит оттого, что в Германии прекрасно понимают, что на них никто не собирается нападать. На все призывы Соединенных Штатов о том, что необходимо выделять два процента ВВП в общий бюджет НАТО, в Германии смотрят поверхностно. У них есть отдельное подразделение, которое они по приказу НАТО направляют в Прибалтику, якобы защищать эти государства от возможной "российской агрессии", Германия участвует в учениях. Но им не нужно, например, то количество танков, которое у них есть. Поэтому они так мало заботятся об этом", – сказал Виктор Литовкин.

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