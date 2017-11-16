Политик: в словах Турчинова о Рождестве сквозит вполне конкретное желание

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что объявление католического Рождества выходным днем позволит Украине отойти от "российских имперских стандартов". Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik назвал это заявление очередной глупостью.

Объявление 25 декабря выходным днем наряду с православным Рождеством 7 января позволит Украине отойти от "российских имперских стандартов", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Это важное мировоззренческое и историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. Глава ведомства добавил, что новый праздник поможет стране "оторваться от московских календарей".

По его словам, теперь Украина будет отмечать Рождество "вместе со всем цивилизованным миром". С предложением установить дату празднования Рождества 25 декабря Турчинов выступал еще в 2015 году, напомнили в ведомстве.

В четверг Верховная рада приняла закон, объявляющий католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, выходным днем. Такое решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что украинские политики делают все для того, чтобы как можно дальше отдалить народы России и Украины.

"Все сегодняшние действия и решения киевских властей направлены на то, чтобы максимально отдалить одну часть русского народа, называемую сегодня Россией, от другой части русского народа, называемой Украиной. Для этого меняется язык, меняется отношение к истории, путем уничтожения памятников и перенесения в пантеон героев тех, кого раньше считали преступниками, для этого меняются памятные даты. Ну, вот дело дошло и до праздников, которые, казалось бы, к истории не имеют никакого отношения. Разговоры о том, что Украина таким образом станет ближе к Европе – это ерунда. Европа – это понятие чисто географическое. Речь идет не о том, чтобы Украина стала частью ЕС – ее туда никто никогда не примет, речь именно о том, чтобы как можно шире сделать ту трещинку, которую киевские власти старательно рисуют в отношениях внутри одного народа. А затем расширять эту трещину, поливать ее, делать ее похожей на пропасть", – сказал Николай Стариков.

Что касается заявления секретаря СНБО, то, по мнению политика, это просто "очередная глупость".

"Слова Турчинова о том, что Украина, празднуя Рождество по католическому календарю, делая этот день праздничным, отходит от "российских имперских стандартов", ничем кроме как очередной глупостью назвать просто невозможно. Хотя бы потому, что Россия уже давно не империя. Так что, это просто желание сделать Украину максимально "неРоссией". Вот именно это желание сквозит сегодня буквально в каждом действии и выступлении людей, захвативших власть в Киеве", – считает Николай Стариков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



