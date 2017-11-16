Политолог: ЕС сделал Украине очередное "последнее китайское" предупреждение

У Еврокомиссии заканчивается терпение из-за коррупции на Украине, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik отметил, что все усилия европейцев по стимулированию властей Украины на борьбу с коррупцией тщетны.

У международного сообщества "заканчивается терпение" из-за недостаточных практических результатов борьбы с коррупцией на Украине, заявил в эфире одного из украинских телеканалов еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы", – сказал Хан, добавив, что дело не только в создании необходимых институтов и законодательства, но и в его реализации на практике. В этом, по его словам, Евросоюз видит серьезную проблему. "Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", – подчеркнул Хан.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко выразил мнение, что все усилия европейцев по стимулированию властей Украины на борьбу с коррупцией оказались тщетными.

"Украина устойчиво занимает лидирующие позиции в рейтинге наиболее коррумпированных стран Европы. То, что на Украине – катастрофа в органах государственной власти в плане принятия различных коррупционных стимулов, стало очевидным фактом для европейских структур примерно в середине 2014 года. С тех пор ЕС принимает ряд мер, в частности, способствует созданию специализированных органов по борьбе с коррупцией в политической среде. Одним из таких органов является Национальное антикоррупционное бюро. Несмотря на это, на Украине коррупционные дела в политике не расследуются, а само антикоррупционное бюро действует неэффективно и избирательно. Специализированная антикоррупционная прокуратура также занимает достаточно лицемерную позицию по отношению к делам, принимая к сведению только те вопросы, которые касаются оппонентов действующего политического режима. Поэтому реакция Брюсселя на действия киевских политиков в коррупционной сфере является закономерной. Вместе с тем, не стоит ожидать, что Брюссель будет действовать радикально по отношению к украинским политическим коррупционерам. Скорее всего, это очередное, "последнее китайское" предупреждение", – сказал Олег Онопко.

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