"Воспользовались ситуацией". Политолог о литовском "законе Магнитского"

В Литве приняли законопроект, аналогичный "закону Магнитского". Политолог Константин Воронов в эфире радио Sputnik отметил, что Литва действует в общем тренде Запада.

Парламент Литвы единогласно принял законопроект, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Принятый документ под названием "О правовом положении иностранцев", аналогичный "закону Магнитского", заставит Россию ответить аналогичными мерами, заявил посол РФ в Литве Александр Удальцов.

"Мне жаль, что Литва к этому подключилась после США, Канады, Эстонии. Естественно, этот шаг вынудит нас ответить также", – сказал Удальцов.

Заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в эфире радио Sputnik отметил, что Литва движется в общем направлении Запада.

"Воспользовавшись ситуацией, связанной с "законом Магнитского", в Литве тоже приняли этот законопроект. Я думаю, что и другие евроатлантические союзники будут действовать в том же русле. Об этом, кстати, предупреждали организаторы этого "мероприятия". То, что Литва стала одной из первых, это тоже очевидно просчитано, поскольку наши прибалтийские соседи занимают наиболее русофобскую позицию. А то, что повод для этого законодательства достаточно сомнительный, это никого уже не интересует. Принимаются меры против России, и это является общим трендом", – сказал Константин Воронов.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого в России обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс в России и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В Эстонии аналогичный закон действует с декабря 2016 года, а в Канаде с октября 2017 года.

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