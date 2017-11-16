Экономист: в споре по долгу Украины перед РФ может возникнуть "треугольник"

В Минфине РФ рассказали о возможном компромиссе по долгу Украины в 3 млрд долларов. Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киеву следует прислушаться к предложению.

Компромисс по долгу Украины в 3 млрд долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, рассказал РИА Новости замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, – существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", – заявил Сторчак.

Украина разместила суверенные еврооблигации на 3 млрд долларов в пользу России в конце 2013-го. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил дефолт по ценным бумагам и предложил реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала решить вопрос без суда, но встречного предложения от Киева не последовало.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов и компенсировать часть судебных расходов. Также Киев обязан возместить 75 млн долларов процентов по долгу и штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года. Каждый день просрочки обойдется украинскому бюджету в более чем 673 тысячи долларов.

При этом Киев подал апелляцию на часть вердикта, касающуюся выплаты основного долга. Слушания запланированы на январь 2018 года.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов выразил мнение, что компромиссное решение будет выгодно всем сторонам.

"Это достаточно распространенная практика, когда возникает третья сторона-медиатор, которая может отрегулировать вопрос как с кредитором, так и с заемщиком. По большому счету, это будет политическое решение, поскольку целый ряд международных финансовых организаций ведут финансовые дела Украины – это МВФ, это Всемирный банк, и платежеспособность украинской экономики – это не последний критерий, который интересует эти международные организации. Поэтому возникновение "треугольника", в котором каждая из сторон получает желаемый результат, вполне возможен", – сказал Павел Нефидов.

Вместе с тем, он отметил, что многое будет зависеть от развития судебного процесса в Высоком суде Лондона.

"Пока судебный процесс развивается не в сторону Украины. По мере того, как будет материализовываться угроза принудительного взыскания, думаю, ее позиция может претерпеть определенные трансформации. Суды не могут быть бесконечными. Каждая следующая инстанция будет только закреплять ту историю, которая уже сложилась: есть кредитор, который не получил возвратность государственного долга. И если будет стоять угроза принудительного списания денег с международных счетов, зарубежных активов, то гибкость Украины в этом вопросе может резко повыситься. Я плохо себе представляю, как Киев будет игнорировать решение суда. Ведь это будет влиять на все остальные долговые обязательства, и в целом повысит стоимость займа других кредитов для Украины. Надо быть самоубийцей, чтобы проигнорировать решение международного суда", –считает Павел Нефидов.

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