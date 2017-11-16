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Аналитик: факты заставляют задаться вопросом: на чьей стороне США в Сирии?

16:2016.11.2017
(обновлено: 16:21 16.11.2017)
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, АфганистанВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
В МИД России обратили внимание на сообщения СМИ о поддержке войсками НАТО и США формирований ИГ* в Афганистане. В эфире радио Sputnik эти сообщения прокомментировал аналитик Никита Мендкович.

Российская сторона обращает внимание на информацию СМИ о том, что войска США и НАТО в Афганистане поддерживают ИГ* в этой стране, и призывает расследовать эти факты, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Боевики Исламского государства во время боя в районе города Хасеке на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
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"Мы обратили внимание на появившуюся в информационном агентстве "Фергана" публикацию под названием "Кто помогает ИГ* укрепить позиции на севере Афганистана?" – сказала Мария Захарова.

По ее словам, в статье со ссылкой на заявления представителей властей ряда северных провинций Афганистана и депутатов афганского парламента "приводятся факты, которые свидетельствуют об укреплении позиций боевиков ИГ* в приграничных с Центральной Азией районах". 

Сотрудники вооружённых сил Афганистана
© AP Photo / Shah Mara
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Захарова выразила мнение, что эти факты указывают на "покровительство и поддержку боевиков афганского крыла ИГ* со стороны войск США и НАТО, в том числе путем транспортировки боевиков на так называемых неопознанных вертолетах, снабжения оружием и т.д.". 

Ранее российское Минобороны неоднократно выступало с обвинениями в адрес американских войск в Сирии, утверждая, что те фактически оказывают содействие вооруженным формированиям ИГ* в этой стране. 

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik отметил, что факты заставляют задаться вопросом: на чьей стороне выступают США в Сирии?

"Факты говорят, что США в ряде случаев вполне открыто поставляли группировкам в Сирии вооружение, которое затем оказывалось у ИГ*. Кроме того, в прессе появлялась информация, что США помогают эвакуации некоторых лидеров ИГ* из районов наступления сирийских правительственных войск. Особенно красноречив пример, который фактически признан американскими представителями – это так называемое мирное соглашение по Ракке. В рамках этого соглашения часть боевиков, которые согласились покинуть Ракку, вместе с оружием были переправлены американской стороной под Дейр-эз-Зор, где происходило наступление сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС. Безусловно, все эти факты заставляют задаться вопросом: на чьей стороне США в Сирии и какова их позиция?", – сказал Никита Мендкович.

* Террористическая группировка, запрещенная в РФ 

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