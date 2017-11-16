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Мнение: в США "не заморачиваются" по поводу мандата на присутствие в Сирии

15:1916.11.2017
(обновлено: 15:45 16.11.2017)
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© AFP 2017 / Delil souleimanАмериканская военная техника в СирииАмериканская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil souleiman
В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США находятся в Сирии с разрешения ООН. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что американскую сторону не интересуют юридические тонкости.

В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США находятся в Сирии с разрешения ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Военные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия
© AP Photo / APTV
Мнение: у США навязчивая идея – обосновать свои интересы высшими целями
"Хотелось бы все-таки понять, чтобы этот вопрос не остался риторическим и не повис в воздухе, о каком мандате конкретно идет речь? Кто, когда его выдал? Может быть, есть копия какого-то документа?" – сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что Совбез ООН – это единственный орган по Уставу организации, который может принимать решения об использовании военной силы международным сообществом.

"Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала", –добавила дипломат.

Она также отметила, что шеф Пентагона сообщил, что американские военные никуда не уйдут из Сирии до "достижения прогресса в политическом урегулировании".

Истребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2017 / Angus MacKinnon
Мнение: объяснения США по поводу их действий в Сирии – это лишь прикрытие
"Есть ли контакт между Пентагоном и Госдепартаментом США? Это еще один вопрос, который возникает. Но кто и как определит, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса? Где этот механизм по замеру политической достаточности? Такое складывается ощущение, что это право США хотят оставить за собой, просто намереваясь удерживать часть сирийской территории, и делать это столько, сколько сами пожелают", – отметила Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что американскую администрацию не интересуют юридические тонкости.

"Никакого мандата на присутствие в Сирии и осуществление как-либо силовых действий у США нет. Такой мандат может выдать только Совет Безопасности ООН и только на основании совместного решения пяти его постоянных членов. Такого решения нет, а, значит, и нет такого мандата. Господин Мэттис пытается манипулировать разного рода решениями Генассамблеи ООН, Лиги арабских государств, которая в свое время отказалась признавать правительство Башара Асада. Это говорит об уровне правовой культуры в американской администрации. И здесь важно понимать, что мы имеем дело с людьми, которые не будут "заморачиваться" относительно каких-то юридических тонкостей. Эти люди будут интерпретировать факты именно так, как они их видят, а юридические подробности их в принципе интересовать не будут", – сказал Дмитрий Евстафьев. 

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