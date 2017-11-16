Мнение: в США "не заморачиваются" по поводу мандата на присутствие в Сирии

В Москве удивлены заявлением главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США находятся в Сирии с разрешения ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что Совбез ООН – это единственный орган по Уставу организации, который может принимать решения об использовании военной силы международным сообществом.
"Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала", –добавила дипломат.
Она также отметила, что шеф Пентагона сообщил, что американские военные никуда не уйдут из Сирии до "достижения прогресса в политическом урегулировании".
В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что американскую администрацию не интересуют юридические тонкости.
"Никакого мандата на присутствие в Сирии и осуществление как-либо силовых действий у США нет. Такой мандат может выдать только Совет Безопасности ООН и только на основании совместного решения пяти его постоянных членов. Такого решения нет, а, значит, и нет такого мандата. Господин Мэттис пытается манипулировать разного рода решениями Генассамблеи ООН, Лиги арабских государств, которая в свое время отказалась признавать правительство Башара Асада. Это говорит об уровне правовой культуры в американской администрации. И здесь важно понимать, что мы имеем дело с людьми, которые не будут "заморачиваться" относительно каких-то юридических тонкостей. Эти люди будут интерпретировать факты именно так, как они их видят, а юридические подробности их в принципе интересовать не будут", – сказал Дмитрий Евстафьев.
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