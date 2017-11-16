Политолог: у властей Украины появилось ощущение, что Вашингтон их предал

Представитель The New York Times Дэниэл Роадес рассказал РИА Новости, что издание придерживается "последовательной политики" при изображении на карте спорных территорий, поскольку это всегда было "чувствительным вопросом".
Украинский МИД в этой связи выразил обеспокоенность и попросил исправить публикацию.
"Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", – добавил представитель газеты.
При этом в издании убеждены, что карта и статья "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму".
В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что в издании дали ответ на очень болезненную и эмоциональную реакцию Киева.
"В заявлении украинских властей по поводу статьи в The New York Times сквозит откровенная обида, потому что их власть практически исключительно держится на поддержке Вашингтона. И когда какие-то американские силы, в том числе и такая влиятельная газета, как The New York Times, делают заявления о том, что Крым на самом деле не украинский, а "спорный", у украинской власти появляется ощущение, что Вашингтон ее предал. Или, по крайней мере, часть Америки уже не стоит за Украину, за ее национальный интерес. Это вызывает очень болезненную и эмоциональную реакцию. Видимо, по-другому Киев не может реагировать на подобного рода заявления. Хотя заявления The New York Times о том, что Крым является "спорной территорией", абсолютно не устраивает, например, нас. А также часть мирового сообщества, которая признала факт вхождения Крыма в состав РФ, которая признала, что это российская территория, и что российской территорией Крым будет оставаться навечно", – сказал Андрей Манойло.
Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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