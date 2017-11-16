Мнение: Украине не понравится, если у России выкупят ее долг на $3 млрд

Россия могла бы принять вместо долга Украины на $3 млрд ценные бумаги другой страны, считает замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение, что в Киеве не будут рады такому развитию событий.

Компромисс по долгу Украины на 3 млрд долларов возможен, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или своими ценными бумагами, считает замглавы российского Минфина Сергей Сторчак.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение, слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

Замминистра напомнил, что РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и сейчас такие переговоры ведутся через посредников.

Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", – заявил Сторчак.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве не будут рады такому развитию событий.

"Замминистра понимает, что возвратить долг будет затруднительно, поэтому предложил такой вариант: дисконтом продать этот долг, чтобы потом другая страна, не отягощенная политическими отношениями с Украиной, этот долг выбивала. Я думаю, что такая идея очень не понравится украинской стороне. Она не хочет отдавать долг, и прекрасно понимает, что она может это делать по политическим мотивам, будучи должна именно России, а не кому-то другому. Не отдавая этот долг России, Украина может спекулировать, а если это будет другой субъект, то эта спекуляция не удастся", – сказал Владимир Жарихин.

Высокий суд Лондона в июле конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта, уточнив полную сумму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Кроме того, суд обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн фунтов стерлингов. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции.

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