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Эксперт: де-факто весь мир понимает, что изменение статуса Крыма невозможно

13:2116.11.2017
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© РИА НовостиКрым на карте Google MapsКрым на карте Google Maps
© РИА Новости
The New York Times отказалась учесть протест Киева относительно опубликованной изданием карты Крыма. Эксперт Никита Исаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американское издание просто учло объективную реальность.

Представитель The New York Times Дэниэл Роадес рассказал РИА Новости, что издание придерживается "последовательной политики" при изображении на карте спорных территорий, поскольку это всегда было "чувствительным вопросом".

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее The New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией. Границу полуострова с Украиной пометили пунктиром. Украинский МИД в этой связи выразил обеспокоенность и попросил исправить публикацию. 

В издании убеждены, что карта и статья "дали четкое и точное описание ситуации в Крыму".

"Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", – добавил представитель газеты.

The New York Times – ежедневная газета, вторая по тиражу в США после The Wall Street Journal.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американское издание просто учло объективную реальность.    

"Де-факто весь мир понимает, что в нынешней обстановке изменение статуса Крыма, возвращение его в состав Украины невозможно, поскольку это вызовет не просто напряженность в регионе, а глобальную политическую катастрофу. The New York Times, по сути дела, все это и учла. Украина, которая пытается "выжигать" все подобные подходы, естественно, заявила протест. Но за этим, думаю, ровным счетом ничего не последует. Даже если The New York Times подвергнется той или иной обструкции со стороны более радикальных СМИ, то это будет изданию только на руку и будет способствовать повышению его цитируемости", – считает Никита Исаев. 

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© AP Photo / Frank Franklin II
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Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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