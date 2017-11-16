Мнение: США в вопросе СМИ хотят все "свалить с больной головы на здоровую"

Госдепартамент внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет применяться, рассказал РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
Согласно российскому законопроекту, иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать министерство юстиции. СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.
Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США пытаются переложить на Россию ответственность за собственные ошибочные действия.
"Полагаю, что действия США по усилению мер слежения за законом об иноагентах – это реакции на свои собственные ошибочные шаги. Как говорится, свалить с больной головы на здоровую. К сожалению, ситуация будет раскручиваться по принципу: Россия виновата по факту. Все действия России на международной арене, естественно, вызывают сильное раздражение у так называемых партнеров. Такую реакцию стоит ждать и теперь. Все это говорит о том, что RT в США очень хорошо работает, наступая им на все "больные мозоли". Вот мы и видим соответствующую реакцию, направленную на то, чтобы затруднить работу российского СМИ", – сказал Сергей Журавский.
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