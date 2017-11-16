Мнение: США в вопросе СМИ хотят все "свалить с больной головы на здоровую"

Госдеп пообещал внимательно следить за судьбой российского закона об иноагентах. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон пытается переложить ответственность за свои собственные ошибки на Россию.

Госдепартамент внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет применяться, рассказал РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа отметил, что в России законопроект связывают с требованием Минюста США зарегистрироваться телеканалу RT в качестве иностранного агента. По словам собеседника агентства, ведомство сообщило российским партнерам, что "FARA (закон об иностранных агентах – ред.) способствует прозрачности без ограничения свободы слова". В Госдепе заверили, что FARA не предполагает цензуру информации и не ограничивает иностранное финансирование, а "требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей".

Согласно российскому законопроекту, иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать министерство юстиции. СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

Накануне законопроект приняла Госдума, теперь его должен рассмотреть Совет Федерации. В нижней палате отметили, что принятие поправок стало вынужденным решением, которое "никак не повлияет на свободу слова".

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США пытаются переложить на Россию ответственность за собственные ошибочные действия.

"Полагаю, что действия США по усилению мер слежения за законом об иноагентах – это реакции на свои собственные ошибочные шаги. Как говорится, свалить с больной головы на здоровую. К сожалению, ситуация будет раскручиваться по принципу: Россия виновата по факту. Все действия России на международной арене, естественно, вызывают сильное раздражение у так называемых партнеров. Такую реакцию стоит ждать и теперь. Все это говорит о том, что RT в США очень хорошо работает, наступая им на все "больные мозоли". Вот мы и видим соответствующую реакцию, направленную на то, чтобы затруднить работу российского СМИ", – сказал Сергей Журавский.

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