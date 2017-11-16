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Украинский политик оценил готовность сторон к обмену пленными в Донбассе

13:0216.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПленные бойцы вооруженных сил Украины перед процедурой передачи украинской стороне в ДонецкеПленные бойцы вооруженных сил Украины перед процедурой передачи украинской стороне в Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев
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В СБУ вслед за самопровозглашенными ДНР и ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными в Донбассе. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае не стоит упираться в формулу "всех на всех".

Киевская сторона настроена на проведение обмена пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", сообщила в четверг пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская после переговоров президента РФ Владимира Путина с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Донецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: обменяв пленных с ДНР и ЛНР, Киев может набрать новых
В среду российский лидер по телефону обсудил с Захарченко и Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

"Нет, не известны (детали переговоров – ред.), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс (обмена пленными – ред.), и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", – цитирует Гитлянскую сайт телеканала "112 Украина"

Гитлянская отметила, что киевская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".

"Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", – сказала Гитлянская телеканалу.

Сотрудники коммунальной службы восстанавливают поврежденную газовую трубу отопления в Донецке после ночного обстрела. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявления Киева о готовности к обмену пленными не означает, что он реально собирается идти по пути выполнения Минских соглашений.

"Самопровозглашенные республики показывают приверженность Минским договоренностям. На сегодняшний день именно Киев не желает договариваться и реально идти по пути выполнения пунктов Минских соглашений. И, безусловно, заявления представителей республик нельзя воспринимать в отрыве от недавней инициативы того же Медведчука о том, что нужно попытаться обменять тех людей, по которым на сегодня меньше всего вопросов, и есть возможность их освободить. Чтобы новогодние, рождественские праздники они отметили дома. Обменять то количество людей, которое на сегодня возможно, не упираясь в формулу "всех на всех", которая, по сути, блокирует этот процесс. Поэтому то, что мы видим сегодня со стороны республик Донбасса – это стремление идти по пути решения кризиса", – сказал Александр Голуб. 

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