Политолог: в США понимают, что отношения с РФ зашли в слишком опасную фазу

Бывший координатор США по санкциям Дэниел Фрид считает правильным решение США разместить на ротационной основе свои войска в Европе, при этом он высказался за сотрудничество с Москвой "везде, где это возможно".
При этом Фрид высказался за максимально широкое сотрудничество с Москвой. "Мы должны сотрудничать с Россией везде, где это возможно", – сказал он.
Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением об этом высказывании Дэниела Фрида.
"В Соединенных Штатах, безусловно, присутствует понимание того, что отношения (России и США) зашли в слишком опасную фазу…И если вариант прямого столкновения является все-таки нежелательным, то возникает второй вопрос: могут ли Америка и Россия быть партнерами, и этот вопрос пока незаслуженно отодвинут в сторону. Ведь, по сути дела, наши две страны не являются соперниками практически нигде, кроме тех зон (как сирийский и украинский конфликты), куда США вошли специально для того, чтобы позлить Россию и ослабить ее. Значит, сотрудничество возможно. И бывший координатор США по санкциям проговаривает эту позицию: если нельзя воевать, значит надо сотрудничать… Возможностей для сотрудничества США и России – огромное количество, а вариант решения стоящих перед Америкой вполне объективных проблем за счет конфликта с Россией не является реальным. И остается надеяться, что эта точка зрения в американском обществе возобладает", – сказал Владимир Киреев.
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