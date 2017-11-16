Родион Газманов: запрет Киевом гастролей российских артистов – это бред

На Украине вступил в силу закон о запрете гастролей артистов из России. Меры украинских властей в эфире радио Sputnik прокомментировал российский певец Родион Газманов.

Закон, запрещающий на Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности" страны, вступил в силу.

Украинский парламент принял соответствующий закон 5 октября, документ подписан президентом 7 ноября. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, и устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ.

Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы, то есть, от 160 тысяч гривен (около 6 тысяч долларов) до 320 тысяч гривен (около 12 тысяч долларов).

СБУ считает вступление в силу этого закона важным шагом в противодействии "войне в информационной сфере" и "обеспечении национальной безопасности" Украины. В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать на своем сайте практический механизм реализации закона.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство. В министерстве отметили, что "в некогда дружественной стране стало "доброй" традицией, не считаясь с интересами собственного народа, вести оголтелую борьбу со всем российским – язык, печатная продукция, телевидение, радио, пресса, интернет-сайты".

Запрет на гастроли российских артистов на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал певец Родион Газманов.

"Вообще ограничивать въезд в страну людей, которые занимаются искусством – это какой-то бред. Но хозяин – барин, пусть делают это. Я думаю, что нашим артистам и так хватает мест, где выступать, они весьма востребованы. Если (украинские) власти считают, что какой-то деятель культуры угрожает их национальной безопасности, им нужно серьезно заниматься не запретом выступления артистов, а своей национальной безопасностью, а желательно еще и национальной идеей… Я не думаю, что наша страна должна такими же методами отвечать. Думаю, мы выше таких вещей", – сказал Родион Газманов.

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