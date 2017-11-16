Эксперт: Трамп вольно трактует позицию Китая по КНДР

США и Китай не примут план "двойного замораживания" по КНДР, который предполагает остановку любых ядерных испытаний Пхеньяном с одной стороны, и крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи – с другой, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
По словам Трампа, США на переговорах в Китае дали понять, что "время уходит". "И мы дали ясно понять, что рассматриваются все варианты действий", – сообщил американский лидер.
Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik усомнился в том, что Дональд Трамп правильно понял Си Цзиньпина.
"Такая трактовка кажется сомнительной. По окончании двусторонней встречи наблюдалось заметное расхождение в риторике. Трамп настаивал на полном выполнении Северной Кореей резолюций Совбеза ООН. Си Цзиньпин говорил о необходимости денуклеаризации не только Северной Кореи, а всего Корейского полуострова. Это характерная особенность китайской риторики, и это крайне важно. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркивал необходимость решения всех проблем путем переговоров и мирным способом. Поэтому это достаточно вольная трактовка Трампом позиции Китая. У него сложное внутриполитическое положение, ему нужно показать существование договоренности с Китаем, что он не впустую поездил по пяти странам Азии и достиг определенного успеха", – считает Владимир Терехов.
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