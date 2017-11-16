Заслуженный пилот РФ выдвинул свою версию авиакатастрофы в Хабаровском крае

Самолет МЧС с выжившей в авиакатастрофе под Нельканом девочкой вылетел в Хабаровск. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эфире радио Sputnik высказал свои предположения, что могло стать причиной трагедии.

Самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из поселка Нелькан в Хабаровск с единственной выжившей в авиакатастрофе с L-410 пассажиркой – трехлетней девочкой, сообщил представитель правительства Хабаровского края.

В среду, 15 ноября, около 13 часов (6:00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск – Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

Утром в четверг Ан-74 доставил в Нелькан губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, родственников погибших, представителей правительства края, сотрудников МЧС и психологов. На этом же самолете в Хабаровск вывезли выжившую девочку.

Ранее сообщалось, что ребенка ждут врачи в двух больницах – во второй краевой, где подтвердят или опровергнут диагноз "черепно-мозговая травма", и детской краевой больнице, где будут лечить перелом.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте Российской Федерации по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник в эфире радио Sputnik высказал свои предположения, что могло стать причиной трагедии под Нельканом.

"По той информации, которая есть, из-за плохой погоды самолет не смог сесть ни в Комсомольске-на-Амуре, ни на запасном аэродроме. А у него же не так много топлива, даже если набрал полные баки. Вероятно, поэтому спешил быстрее сесть. Высоко подошел, с первого захода не получилось, начал выполнять второй круг. Естественно, они уже волновались, что топливо вот-вот кончится. На втором заходе двигатели, видимо, уже остановились. Та траектория, которую видели очевидцы, что он накренился и пошел вниз, говорит о том, что двигатель остановился. Если во флюгер не уходит, очень большое сопротивление, и нужно реагировать быстро и четко, и ни в коем случае нельзя терять скорость. Вероятно, пилот это и предпринимал, чтобы не перевернуться в воздухе, но помешала лесная местность", – предположил Юрий Сытник.

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