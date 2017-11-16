Мнение: решение WADA лишить РУСАДА прав – политическое от начала до конца

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено в правах советом учредителей WADA. Решение было прогнозируемым, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое таким образом остается в статусе не соответствующего всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание совета учредителей WADA состоялось 16 ноября в Сеуле.

Ранее комитет WADA по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения "дорожной карты". Основными вопросами остаются признание российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и доступ допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены.

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было и нет государственной системы допинга, "в чем нас пытаются упрекнуть или даже обвинить".

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановив работу московской антидопинговой лаборатории, и на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Позднее была согласована "дорожная карта" по восстановлению статуса РУСАДА.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что отказ WADA восстановить РУСАДА в правах создаст сложности для российских спортсменов.

"Это решение, естественно, политизировано от начала до конца. Оно означает, что РУСАДА не сможет функционировать в рамках той антидопинговой системы, которая сейчас существует в мире. А это, в свою очередь, ставит под серьезный вопрос возможность участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Это решение было легко прогнозируемо, поскольку оно, как мне представляется, не связано с реальной антидопинговой борьбой, а является инструментом политических разборок с Россией, что неудивительно", – отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, это связано с тем, что российский спорт демонстрирует высокий уровень.

"Россия – спортивная держава, что было доказано и на Олимпиаде в Сочи, и в рамках других соревнований. Для России спорт – очень важный элемент национальной культуры. Поэтому отстранение российских спортсменов от Олимпиады, с точки зрения организаторов этой кампании, – это достаточно болезненный удар по нашему национальному самолюбию и в целом по позициям России. Тем не менее, этот удар мы должны воспринимать адекватно и понимать, что никакой реальной основы, то есть борьбы с допингом, в данной ситуации нет, просто сводятся политические счеты с Россией, и те решения, которые принимает WADA, являются, по сути, продолжением информационной войны против России. Это решение принимается одномоментно с наклеиванием ярлыков "иностранных агентов" на российские СМИ на территории США. Это звенья одной цепи. Основная задача – побольнее "укусить" Россию в ситуации, когда она реально переигрывает своих оппонентов", – считает Владимир Шаповалов.

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