Эксперт: закон о СМИ-иноагентах не является ущемлением свободы прессы

Совет Федерации рассмотрит закон о СМИ-иноагентах на следующей неделе, сообщили в Совфеде. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что обсуждаемый российский закон – это симметричный ответ на действия США.

Совет Федерации одобрит закон о СМИ-иноагентах на следующей неделе, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк.

"На следующей неделе закон будет принят Советом Федерации", — сказал он в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1"

Кисляк отметил, что принятие этого закона является ответной мерой на действия американского Минюста, обязавшего RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят закон на ближайшем заседании. По графику оно назначено на 22 ноября.

Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иноагентам, будет принимать Минюст.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятие такого закона – симметричный и правильный ответ.

"Это симметричный ответ на действия американских властей по отношению к RT, нашему ведущему СМИ. Американские компании, связанные с информационной деятельностью, которые работают здесь, были в несколько привилегированном положении по сравнению с RT в США. Я считаю, что мы поступили абсолютно правильно. Действия RT на территории США будут в значительной степени ограничены", – отметил Александр Гусев.

При этом, по его мнению, российский закон о СМИ-иноагентах не является ущемлением свободы прессы.

"У нас нет цензуры, мы не ограничиваем свободу слова, они могут говорить, что хотят. Поэтому, мне кажется, что иностранные агенты, работающие на территории нашей страны, не будут испытывать трудностей. Но отчетность и проверки, связанные, прежде всего, с тем, кто финансирует организации, будут производиться в соответствии с требованиями, заложенными в законодательстве… Всего этого не было бы, если бы отношения между США и РФ фактически не зашли в тупик", – отметил Александр Гусев.

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