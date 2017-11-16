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Мнение: обменяв пленных с ДНР и ЛНР, Киев может набрать новых

08:4116.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДонецкДонецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Владимир Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными с Киевом. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обмен может состояться, но основные проблемы гражданской войны на Украине он не решит.

Президент России Владимир Путин обсудил с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР, которую предложил лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Медведчук сообщил, что украинская сторона готова освободить более 300 человек в рамках обмена пленными в Донбассе. При этом Украина ждет, что ополченцы освободят свыше 70 человек до Нового года. Об этом он сообщил на встрече с Путиным.

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Песков отметил, что после беседы с Медведчуком президент России провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР и сообщил собеседникам, что он поддержал инициативу лидера движения "Украинский выбор – право народа".

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", – сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также подчеркнул, что руководители Донецкой и Луганской народных республик "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

О готовности к обмену пленными многократно заявляли в ДНР и ЛНР. Однако в самопровозглашенных республиках отмечали, что украинская сторона затягивает этот процесс.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что могут возникнуть проблемы с подсчетом общего числа пленных, удерживаемых украинской стороной.

"СБУ зачисляет в разряд пленных и мирных граждан Донецкой и Луганской областей, которых арестовывали и сажали, хотя они оружия в руках не держали, но имеют свое личное мнение. Это оппозиционная публика, которая преобладает в этих регионах. И когда в 2014 году отряды ВСУ заходили в Краматорск, другие города, СБУ проводила чистки и  аресты. Некоторые люди вообще исчезли. Получается, если так рассматривать, количество пленных будет бесконечное. Потому что они просто арестовывают мирных граждан. И списки постоянно меняются. Не исключено, что даже если провести обмен "всех на всех", Украина очень быстро наберет снова людей, которые выступают в оппозиции, и объявит их пленными. Это политика Киева по борьбе с инакомыслием в этих регионах",  – сказал Андрей Суздальцев. 

Однако, по его мнению, киевские власти могут согласиться на частичный обмен пленных. 

"Эта тема – постоянный предмет наскоков на власть на Украине. Причем это общественное движение, потому что страдают семьи, жены, матери. Ситуация вокруг правительства Порошенко сложная. И такие нерешенные проблемы бьют по его имиджу. Им хотелось бы завершить обмен, пока не принят окончательно закон об этих районах… Думаю, обмен может состояться, хотя серьезных проблем, связанных с гражданской войной на Украине, он не решит", – считает Андрей Суздальцев. 

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