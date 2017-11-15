Военный эксперт об ударе ВКС в Сирии: потери у террористов ИГ* значительные

Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков ИГ* в районе города Аль-Букемаль в Сирии. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты удара по террористам.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль.

Видео опубликовано на сайте телеканала "Звезда". На 43-секундном ролике, снятом из кабины пилота одного из Ту-22М3, запечатлено то, как другой российский самолет сбрасывает бомбы. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей. Над территорией Сирии прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — заявили в военном ведомстве.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты удара по террористам.

"Российская авиация силами шести бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удар по объектам ИГ* в районе Аль-Букемаля, целью удара были укрепления боевиков и объекты бронетехники. Эти самолеты оборудованы системой управления ракетным оружием, точность бомбометания очень высокая. В результате этого удара были уничтожены все назначенные цели. Учитывая, что бомбардировщики Ту-22М3 на это расстояние могут нести боевую нагрузку до 12 тонн, надо полагать, что потери боевиков довольно значительные. Можно предполагать уничтожение десяти и более единиц бронетехники", — сказал Константин Сивков.

Район Аль-Букемаля, который расположен в провинции Дейр-эз-Зор, в текущем и прошлом месяцах уже подвергался ударам российской авиации.

9 ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над этим городом — последним оплотом ИГ* в Сирии. Правительственные силы смогли взять его при поддержке ВКС.

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. Как подчеркнул российский МИД, операция в республике подходит к завершающему этапу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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