Эксперт: идея Словакии стать мостом между РФ и Европой – "правильные слова"

Словацкий народ может быть мостом для общения между Европой и Россией, без которой невозможен мир на континенте, заявил председатель парламента Словакии Андрей Данко. Это предложение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Павел Святенков.

Мир и стабильность в Европе невозможно строить без сильной России, так как она – составная часть мировой безопасности, заявил председатель Национального совета (парламента) Словацкой республики Андрей Данко.

"Мы полностью осознаем, что без сильной России невозможен мир, вы – составная часть мировой безопасности, нравится это кому-то или не нравится. Мир и стабильность в Европе и в мире невозможно строить без мировых великих держав… Словацкий народ может быть мостом для общения между Европой и Россией. Поэтому мы здесь, чтобы углубить и улучшать наши отношения", – сказал он, выступая в Госдуме.

В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков выразил мнение, что пока такие идеи, увы, нереализуемы.

"Безусловно, эти слова абсолютно правильные. Сама идея Словакии – стать мостом для общения между Европой и Россией – хороша. Словакия традиционно настроена дружественно по отношению к России. Развивать политические, экономические, культурные связи надо. Другое дело, что Словакия не является достаточно влиятельным государством для того, чтобы провести эту идею в жизнь. Голоса тех людей в Европе, которые выступают за хорошие отношения с Россией, пока недостаточно слышны, потому что позиция ведущих государств Европы – Германии, Франции, Великобритании – такая же, как у Соединенных Штатов, а они продолжают отстаивать идею санкций. В этих условиях небольшие государства Европы, даже настроенные на улучшение отношений с Россией, вынуждены уступать", – сказал Павел Святенков.

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