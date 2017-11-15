Американист: генералы США часто болтают откровенные глупости

Американские военные имеют право не исполнять "незаконный приказ" президента о ядерном ударе, заявил на слушаниях в комитете по международным отношениям сената бывший руководитель Стратегического командования ВС США Роберт Келер. Слова отставного генерала приводит The Guardian.
Келер, однако, высказался против ограничения полномочий президента в сфере национальной безопасности, поскольку такой шаг, по его мнению, может негативно сказаться на обороноспособности страны.
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления не имеют основания.
"Я вынужден разочаровать тех, кто считает априори, что все американские военные – это очень умные и ответственные люди. Американские военные часто болтают откровенные глупости. Мне очень интересно, какие документы может предъявить этот генерал в подтверждение своих слов. Чтобы кто-то в какой-либо армии поставил под сомнение приказ главнокомандующего – это просто откровенная глупость. Армия строится исключительно на принципах единоначалия, иначе это не армия, а какой-то анархистский сброд. Тем более в случае ядерной войны, когда время для обсуждения очень ограничено. Поэтому мне кажется, что это заявление, мягко говоря, не имеет под собой реальной почвы", – сказал Михаил Синельников-Оришак.
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