Эксперт о санкциях против Польши: Европарламенту есть к чему "придраться"

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения санкций против Польши.
Речь идет о применении статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. Это произойдет в том случае, если Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям.
Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. 25 сентября он представил альтернативные версии этих законопроектов.
Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала эти документы. По мнению Брюсселя, они приведут к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда, а также к тому, что судебная власть подчинится исполнительной.
ЕК направила Польше несколько официальных писем и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет меры. В настоящий момент Брюссель изучает ответ польских властей.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский полагает, что дело в данном случае не только в польских законах. По его мнению, Евросоюз не устраивают взгляды Варшавы, прежде всего, это касается роста националистических настроений в стране.
"Европарламенту есть к чему "придраться". У Польши своя позиция по целому ряду вещей. Прежде всего, это, например, вопрос возрождения разного рода националистических организаций. Национализм там вообще зашкаливает. Совсем недавно вот, к примеру, (в Варшаве) прошел марш неонацистов (11 ноября во время празднования Дня независимости Польши), на который собралось порядка 100 тысяч человек (по оценкам организаторов акции – ред.)", – сказал Виктор Надеин-Раевский.
Но это не единственная причина, считает эксперт.
"У Польши есть и большие амбиции. Она мнит себя "руководителем" новой части Евросоюза и пытается выступать как некий глашатай этой так называемой "Новой Европы". При том, что позиции Польши с другими странами этой "Новой Европы" расходятся. У венгров своя позиция, были расхождения со словаками, чехами. Кроме того, вопрос мигрантов – новые члены Европы выразили крайнее недовольство тем, что им навязывают прием беженцев. Так что, к Польше в принципе есть вопросы, и их хватает", – отметил Виктор Надеин-Раевский.
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