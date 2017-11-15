Эксперт о санкциях против Польши: Европарламенту есть к чему "придраться"

Европарламент принял резолюцию, предусматривающую запуск механизма введения санкций против Польши. Эксперт Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данное решение связано не только с официально заявленными причинами.

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения санкций против Польши.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. Это произойдет в том случае, если Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям.

За это решение проголосовали 438 депутатов, против – 152. Парламентарии недовольны тем, что Варшава отходит от норм демократии и правового государства.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. 25 сентября он представил альтернативные версии этих законопроектов.

Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала эти документы. По мнению Брюсселя, они приведут к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда, а также к тому, что судебная власть подчинится исполнительной.

Кроме того, ЕК выступила против двух подписанных президентом законов: о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей. С точки зрения Еврокомиссии, они серьезно подорвут независимость правосудия в Польше.

ЕК направила Польше несколько официальных писем и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет меры. В настоящий момент Брюссель изучает ответ польских властей.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский полагает, что дело в данном случае не только в польских законах. По его мнению, Евросоюз не устраивают взгляды Варшавы, прежде всего, это касается роста националистических настроений в стране.

"Европарламенту есть к чему "придраться". У Польши своя позиция по целому ряду вещей. Прежде всего, это, например, вопрос возрождения разного рода националистических организаций. Национализм там вообще зашкаливает. Совсем недавно вот, к примеру, (в Варшаве) прошел марш неонацистов (11 ноября во время празднования Дня независимости Польши), на который собралось порядка 100 тысяч человек (по оценкам организаторов акции – ред.)", – сказал Виктор Надеин-Раевский.

Но это не единственная причина, считает эксперт.

"У Польши есть и большие амбиции. Она мнит себя "руководителем" новой части Евросоюза и пытается выступать как некий глашатай этой так называемой "Новой Европы". При том, что позиции Польши с другими странами этой "Новой Европы" расходятся. У венгров своя позиция, были расхождения со словаками, чехами. Кроме того, вопрос мигрантов – новые члены Европы выразили крайнее недовольство тем, что им навязывают прием беженцев. Так что, к Польше в принципе есть вопросы, и их хватает", – отметил Виктор Надеин-Раевский.

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