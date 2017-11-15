Мнение: уничтожая памятники Красной армии, Польша хочет "спрямить историю"

В польском Щецине начали разбирать памятник благодарности Красной армии. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что Польша строит свою политику на русофобии.

Памятник благодарности Красной армии начали разбирать в центре польского Щецина, сообщает агентство РАР. "Демонтаж колонны и основания цоколя будет длиться около недели", – говорится в сообщении.

Ранее решение о демонтаже памятника принял городской совет Щецина. За это решение проголосовали 23 человека, а против – 3.

В настоящее время памятник огорожен и ведутся подготовительные работы к его сносу. Сам снос будет разделен на два этапа: демонтаж колонн, а также демонтаж основания цоколя. Поясняется, что барельефы и скульптурные элементы памятника будут перенесены на центральное кладбище Щецина.

Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск.

Нынешней осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. В числе прочего, они предполагают снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых – это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что Польша строит свою политику на русофобии.

"Польша традиционно является одной из самых русофобских стран Европы. В современной Польше на русофобии строится историческая политика. Эта политика пропагандируется через СМИ, учебники истории учат детей, что якобы Россия исторически является оккупантом Польши. То, что проникает в сознание новых поколений поляков, реализуется на практике. И даже героические подвиги Красной армии, которая Польшу освобождала, трактуются как "советская, русская оккупация". Уничтожая памятники, там стараются спрямить историю, сделать вывод о том, что поляки чуть ли не сами себя освободили от нацистов. Поэтому Польша остается одной из главных стран, которые поддерживают антироссийскую риторику и антироссийские санкции в ЕС", – сказал Станислав Бышок.

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