Депутат от Крыма: в ООН для обзора жизни крымчан использовали "мутные очки"

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik высказал сомнения в обоснованности принятого в Третьем комитете Генассамблеи ООН проекта резолюции о ситуации с правами человека на полуострове.

Украинский проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен на пленарном заседании Генассамблеи.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" представлен украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран.

Документ призывает российскую сторону принять меры, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма… бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Проект резолюции также призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией (запрещена в России).

Эксперты отмечают, что в качестве основы для проекта резолюции был взят доклад мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека на Украине. Он был опубликован в сентябре 2017 года. В докладе содержится вывод, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии заявили, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку проводили с территории Украины.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik высказал сомнения в обоснованности принятого в Третьем комитете Генассамблеи проекта резолюции.

"Для обзора жизни на полуострове в Генассамблее использовали "мутные очки", на которых, судя по всему, украинская сторона свои пожелания нацарапала. А так как принцип атлантической солидарности исключает собственное мнение, то приходится, стеная, бить себя в грудь, "переживая" за крымчан. Хотя не к лицу организации, называющей себя Объединенными Нациями, вести себя, как продажные судьи, получившие взятку. Но это взгляд с одной стороны. С другой стороны, мы видим "полк" чиновников, которые словно голуби из рук едят. Смешно подумать, что кто-то из этих "голубей" откроет клюв на благодетеля. Так что "покуда у Госдепа открыты кошельки, винить во всем Россию, нам, стало быть, с руки!"", – отметил Руслан Бальбек.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя.

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