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Мнение: рамочный характер поправки о СМИ-иноагентах имеет преимущества

16:4615.11.2017
(обновлено: 16:47 15.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017Пленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин отметил, что рамочный характер документа можно считать его преимуществом.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому СМИ, получающее иностранное финансирование, может быть признано в России "иностранным агентом".

Пленарное заседание Госдумы РФ. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политолог: меры России в отношении иностранных СМИ дипломатически выверены
Как ранее сообщали депутаты, в среду документ будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

Разработка документа стала ответом на притеснение российских СМИ в США, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивают парламентарии.

При этом в нижней палате парламента отметили, что это решение "никак не повлияет на свободу слова".

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Политолог: решение России по иностранным СМИ – ответ на "любезность" США
Согласно закону, иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). При этом в поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы. Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Минюст России. СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

При этом на российские медиа, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что в законе нет конкретики, то есть он имеет рамочный характер. Но в данном случае это можно считать преимуществом, считает политолог.

"Причина, по которой закон имеет рамочный характер, связана с тем, что, во-первых, это новый для нас закон, и здесь необходимо будет накопить опыт его применения. Во-вторых, не исключено, что законодатели учли способность наших партнеров видоизменять свое поведение и выстраивать свою деятельность так, чтобы обходить законодательство. Обойти требования легче, когда положения закона сформулированы жестко и детально. Так что я думаю, что этот момент в законе тоже учтен, и по этим причинам он носит рамочный характер. Ну и в-третьих: если решение о введении в действие положений закона принимает уполномоченный орган, то применение закона становится гораздо более гибким и, что очень важно, оперативным", –  сказал Алексей Зудин.    

В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как каналу пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом. Она назвала требование Минюста дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. 

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