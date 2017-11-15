Политолог оценил перспективу ввода белорусских миротворцев в Донбасс

Белоруссия предложила отправить своих миротворцев в Донбасс. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какую роль в разрешении конфликта на юго-востоке Украины может сыграть белорусский миротворческий контингент.

Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он добавил, что это должно быть приемлемо для всех заинтересованных сторон.

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Макеем, окончательная формулировка резолюции СБ ООН по миротворцам должна быть приемлема для самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, для этого нужно будет провести с ними прямые переговоры.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворческому контингенту. По данным газеты Wall Street Journal , ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон предложит план по размещению 20 тысяч международных миротворцев. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что участие России в миссии ООН исключено.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что, учитывая существующие разногласия, ввод в Донбасс белорусского миротворческого контингента мог бы существенно помочь в разрешении ситуации.

"Я думаю, что это на самом деле может стать решением вопроса. Учитывая, что этот вопрос будут пытаться политизировать, и могут появляться разного рода подозрения и спекуляции, то если это будет белорусский контингент, это решит многие проблемы. И это может быть приемлемо для всех – в первую очередь для России. Я думаю, это будет также приемлемо для Киева и для Вашингтона, и вряд ли Европа будет выступать против. Кроме всего прочего, это очень сильно поднимет роль Минска и Минских договоренностей. И это будет достаточно большим шагом вперед", – сказал Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik.

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