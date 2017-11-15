Политолог оценил перспективу ввода белорусских миротворцев в Донбасс

Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он добавил, что это должно быть приемлемо для всех заинтересованных сторон.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев же считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что, учитывая существующие разногласия, ввод в Донбасс белорусского миротворческого контингента мог бы существенно помочь в разрешении ситуации.
"Я думаю, что это на самом деле может стать решением вопроса. Учитывая, что этот вопрос будут пытаться политизировать, и могут появляться разного рода подозрения и спекуляции, то если это будет белорусский контингент, это решит многие проблемы. И это может быть приемлемо для всех – в первую очередь для России. Я думаю, это будет также приемлемо для Киева и для Вашингтона, и вряд ли Европа будет выступать против. Кроме всего прочего, это очень сильно поднимет роль Минска и Минских договоренностей. И это будет достаточно большим шагом вперед", – сказал Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik.
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