Ганжара: заявление Киева о визите инспекторов США в Крым – пустые слова

Анонсированный властями Украины визит в Крым американских военных инспекторов в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Сообщение о визите в Крым инспекционной группы из США, Дании и Канады, исходящее от властей Украины, является абсурдным и нереальным, заявил радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Намерение проинспектировать территорию республики Крым, о которой заявили украинские власти, является абсурдным и нереальным. Киевские власти желают и дальше спекулировать на этой теме. Но мы понимаем, что никаких инспекционных групп без согласования с Российской Федерацией на территории республики Крым не будет", – сказал Владислав Ганжара.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Украину приедет инспекционная группа из США, в составе которой также будут представители Дании и Канады. Они намерены провести мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждали в Генштабе, значится также посещение Крыма.

Республика Крым открыта, но только не для незваных гостей, отметил крымский депутат.

"Мы неоднократно принимали гостей из Соединенных Штатов – это были общественные деятели, журналисты. Крым открыт и готов проводить на своей территории различные международные мероприятия. Но только с согласования МИД Российской Федерации. Все остальные намерения – это лишь пустые слова", – подчеркнул Владислав Ганжара.

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