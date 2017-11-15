Ганжара: заявление Киева о визите инспекторов США в Крым – пустые слова

Сообщение о визите в Крым инспекционной группы из США, Дании и Канады, исходящее от властей Украины, является абсурдным и нереальным, заявил радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.
"Намерение проинспектировать территорию республики Крым, о которой заявили украинские власти, является абсурдным и нереальным. Киевские власти желают и дальше спекулировать на этой теме. Но мы понимаем, что никаких инспекционных групп без согласования с Российской Федерацией на территории республики Крым не будет", – сказал Владислав Ганжара.
Республика Крым открыта, но только не для незваных гостей, отметил крымский депутат.
"Мы неоднократно принимали гостей из Соединенных Штатов – это были общественные деятели, журналисты. Крым открыт и готов проводить на своей территории различные международные мероприятия. Но только с согласования МИД Российской Федерации. Все остальные намерения – это лишь пустые слова", – подчеркнул Владислав Ганжара.
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