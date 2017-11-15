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Мнение: РФ для Запада неудобный сосед, потому что живет не по его правилам

15:2615.11.2017
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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Глава немецкой разведки назвал Россию "неудобным соседом". Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Западе реально оценивают способность РФ изменить существующие правила в мире.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль призвал западных партнеров к готовности ответить на "потенциальную угрозу" со стороны России.

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Политолог: перспективы отношений России и Германии достаточно противоречивы
"В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности", – заявил Каль, выступая в Мюнхене. Его слова приводит газета Sueddeutsche Zeitung

Каль добавил, что Россия вернулась на мировую арену и будет представлять собой "неудобного соседа". НАТО и страны Запада должны быть готовы "балансировать и сдерживать" эту угрозу, сказал он.

При этом, по словам главы ведомства, западным государствам необходимо сохранить "тесные связи" и каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованность России в сотрудничестве.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что желание и способность России изменить существующие правила в мире являются для Запада крайне неудобными.

"Сегодня целый ряд политиков Европы реально оценивают РФ как крупного геополитического игрока. Но игрока, играющего в свою игру. Игрока, не согласного с целым рядом правил, по которым существует современный мир, и готового эти правила изменять. Об этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил, в том числе и в своей Мюнхенской речи, и в речи на Генассамблее ООН. Поэтому такая российская позиция ни для кого не секрет. Но одно дело – говорить о возможности изменения международных правил (об этом заявляют разные страны), а другое дело – иметь для этого потенциальные силы. Россия как раз отличается тем, что она еще и силы имеет достаточные для изменения этих правил. И в этом отношении для стран, которые комфортно себя чувствуют в современном мире, такая позиция крайне неудобна. Поэтому ряд политиков говорят, что надо осторожно относиться к России, и в этом отношении представители бундесвера ничем не отличаются от других европейских и американских деятелей, которые реально смотрят на вещи: Россия и хочет изменить современный мир, и имеет для этого возможности. Поэтому Россия для традиционалистов европейской политики крайне неудобный сосед – сосед, живущий не по их правилам, а так, как это удобно ему", –  сказал Дмитрий Солонников.

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