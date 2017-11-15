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Депутат от РК: украинский проект резолюции ООН по Крыму некомпетентен

14:3015.11.2017
(обновлено: 15:12 15.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украина внесла на Генеральную Ассамблею ООН свой проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Об истории этого документа в эфире радио Sputnik рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Константин Бахарев.

Украинский проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму внесен на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен на пленарном заседании Генассамблеи.

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" представлен украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран. Проект резолюции "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Документ призывает российскую сторону принять меры, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма… бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Кроме того, проект резолюции призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией. 

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение: проект резолюции ООН по Крыму — лишь фон для более важного вопроса
Представитель российской миссии при ООН подверг критике представленный проект резолюции документ. По его словам, Украина с помощью этого документа стремится достичь своих политических целей. Подвергли документ критике и крымские власти.  

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Республики Крым Константин Бахарев в эфире радио Sputnik прокомментировал представленный в ООН украинской стороной документ.

"Этот проект резолюции основан на докладе по правам человека в Крыму, который, в свою очередь, был подготовлен без выезда на место и без ознакомления с реальной ситуацией. Естественно, мы этот доклад считаем некомпетентным и необъективным. Теперь абсурдные положения этого доклада перекочевали в проект резолюции. Например, там есть требование обеспечить возможность посещения Крыма международными миссиями – при том, что мы никогда и никому не отказывали в такой возможности. Начиная с того, что через считанные дни после воссоединения Крыма с Россией к нам приезжал спецпосланник генсека ООН. То же касается и требований обеспечить возможность получения образования на украинском и крымско-татарском языках. Могу сказать, что абсолютно никаких проблем нет с получением образования на этих языках, которые в Крыму теперь признаны государственными. Поэтому мы оцениваем эту резолюцию крайне негативно", – сказал Константин Бахарев.

Доклад мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека на Украине был опубликован в сентябре 2017 года. В докладе содержится вывод, что права человека в Крыму массово нарушались после его воссоединения с Россией, в том числе киевскими властями. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку проводили удаленно, с территории Украины.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя. 

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Большие проблемы маленьких
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Большие проблемы маленьких

 

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