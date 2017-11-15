Депутат от РК: украинский проект резолюции ООН по Крыму некомпетентен

Украинский проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму внесен на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен на пленарном заседании Генассамблеи.
Документ призывает российскую сторону принять меры, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма… бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Кроме того, проект резолюции призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией.
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Республики Крым Константин Бахарев в эфире радио Sputnik прокомментировал представленный в ООН украинской стороной документ.
"Этот проект резолюции основан на докладе по правам человека в Крыму, который, в свою очередь, был подготовлен без выезда на место и без ознакомления с реальной ситуацией. Естественно, мы этот доклад считаем некомпетентным и необъективным. Теперь абсурдные положения этого доклада перекочевали в проект резолюции. Например, там есть требование обеспечить возможность посещения Крыма международными миссиями – при том, что мы никогда и никому не отказывали в такой возможности. Начиная с того, что через считанные дни после воссоединения Крыма с Россией к нам приезжал спецпосланник генсека ООН. То же касается и требований обеспечить возможность получения образования на украинском и крымско-татарском языках. Могу сказать, что абсолютно никаких проблем нет с получением образования на этих языках, которые в Крыму теперь признаны государственными. Поэтому мы оцениваем эту резолюцию крайне негативно", – сказал Константин Бахарев.
Доклад мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека на Украине был опубликован в сентябре 2017 года. В докладе содержится вывод, что права человека в Крыму массово нарушались после его воссоединения с Россией, в том числе киевскими властями. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку проводили удаленно, с территории Украины.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!