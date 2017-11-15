Эксперт о военном бюджете США: Вашингтон намерен силой реагировать на мифы

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Бюджет объемом почти в 700 млрд долларов предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 млрд долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе. Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает президента Дональда Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.
Также бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 млн долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что в военный бюджет США призван решать политические вопросы силовым путем.
"Надо учитывать, что этот огромный, колоссальный военный бюджет, который выделяется в США, предусматривает решение, в том числе и политических вопросов. В том числе вопроса о якобы вмешательстве России в выборный процесс, в жизнь американского общества. Вот таким неприглядным способом в США реагируют на мифические заявления – хотят силовым, военным путем купировать действия России, хотя никаких агрессивных действий Россия против Соединенных Штатов не предпринимала. Конечно, на те действия США, которые носят агрессивный характер, мы ответим симметричными и ассиметричными мерами", – сказал Андрей Кошкин.
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