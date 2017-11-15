Политолог: меры России в отношении иностранных СМИ дипломатически выверены

Госдума приняла закон, который вводит статус СМИ – иностранного агента. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что эта ответная мера на действия США в отношении российских СМИ абсолютно адекватна и более чем своевременна.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".

Как ранее сообщали депутаты, в среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

Принятый закон также вводит процедуру внесудебной блокировки сайтов нежелательных организаций.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивают парламентарии. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы.

Согласно закону, решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст РФ. Иностранные СМИ, признанные "иностранным агентом" в РФ, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом" и представлять отчетные документы.

"Впервые в отечественной практике вводится возможность регистрации иностранных СМИ как "иностранного агента". Это новая конструкция для отечественного законодательства, но таким образом точно воспроизводятся действия американской стороны в отношении наших вещателей", – сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин при рассмотрении закона.

При этом на российские СМИ, в том числе имеющие иностранное финансирование, действие закона распространяться не будет, подчеркивают депутаты.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил логичность такого шага со стороны России.

"На мой взгляд, эта ответная мера абсолютно адекватна и более чем своевременна. Дело в том, что те ограничения, которые пытаются наложить на деятельность таких компаний, как RT и Sputnik в США, говорят о том, что там перестала существовать свобода слова, и понятия журналистики и в целом альтернативная точка зрения в нынешней ситуации в США просто неприемлемы. Любое высказывание альтернативной точки зрения воспринимается в США как "информационная диверсия", а тем более, если это связано с Россией", – сказал Никита Данюк в эфире радио Sputnik.

По его мнению, на территории РФ есть иностранные СМИ, которые предоставляют зачастую ангажированную информацию о России. И потребитель данного контента должен быть в курсе того, что данное издание контролируется из-за рубежа, считает политолог.

"Например, такие СМИ как "Радио Свобода", "Голос Америки" на самом деле направлены на то, чтобы создать в информационном пространстве определенную точку зрения, согласно которой в России якобы постоянно ущемляются права и свободы, Россия якобы не поддерживает демократию и т.д. В этом смысле их деятельность носит сугубо деструктивный характер и направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России. Так что это правильный шаг – маркировать определенные СМИ как иностранных агентов, потому что потребитель контента, человек, который заходит на подобные ресурсы, сразу должен видеть, что информация, представленная на том или ином портале, сайте или в соцсетях, заранее политически ангажирована", – полагает Никита Данюк.

Он отметил, что ни о каком нарушении свободы слова со стороны России в данном случае речи не идет.

"И следует отметить, что Россия в этом смысле действует дипломатически выверено. Мы последовательно выступаем за свободу слова. Это объективный факт – в России свободы слова намного больше, чем на том же Западе – в Европе и США. Но агрессивные действия в отношении наших СМИ в США заставляют нас предпринимать ответные шаги", – заключил политолог.

В начале ноября Минюст США предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что это вынужденная мера, так как каналу пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом. Она назвала требование Минюста США дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. Москва пообещала подготовить ответ.

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