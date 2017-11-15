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Политолог: голосование в ООН по Крыму показало, что у России есть союзники

12:2615.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 годаЗал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik обратил внимание на количество стран, которые выступили против или воздержались при голосовании.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. 

Россия запросила проведение голосования по документу. За украинский проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение: проект резолюции ООН по Крыму — лишь фон для более важного вопроса
Большинство европейских государств и США проголосовали за документ. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие страны.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" представлен украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. 

Проект резолюции "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

В свою очередь представитель российской миссии при ООН, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Украина стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции.

Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Политолог: Украина в вопросе Крыма поставила себя в тупик
"Главная цель очевидна – речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", – заявил он.

Он отметил, что авторы документа описывают ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт.

"Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", – подчеркнул российский дипломат.

Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik отметил, что в самом появлении такой резолюции в ООН нет ничего удивительного. Он обратил внимание на количество стран, которые выступили против или воздержались при голосовании.

"В появлении антироссийской резолюции по Крыму нет сенсации. Резолюции другого содержания, видимо, могут появиться только в результате каких-то глубоких изменений в мире, которые окончательно все расставят по своим местам. Россию должно успокаивать то, что перед такими изменениями в мировой обстановке, которые неизбежно последуют, у нее есть союзники, и резолюция по Крыму это наглядно показала. Это Китай, Индия, Казахстан и целый ряд других стран. Хотел бы отметить, что число воздержавшихся при голосовании было больше, чем проголосовавших "за". И это говорит о многом. А что касается сути принятого документа о нарушении прав человека на данной территории, то выдвигать такие обвинения по определению может только тот, кто сам идеален в этом отношении, но таких стран нет", – сказал Григорий Трофимчук.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя.

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