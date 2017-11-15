Мнение: запуск пассажирских поездов в обход Украины снимает многие риски

РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это не очень хорошая "история" для российско-украинских отношений, но надо смотреть на вещи объективно.

РЖД запускают первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Прокладку путей завершили в августе, а движение планировалось начать осенью.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября заявил, что компания запустит пассажирские поезда в два этапа. В частности, сначала туда переключат те составы, у которых нет промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

По его словам, всего по "старому" участку курсировала 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, у трети из которых не было остановок на старой линии.

Первыми в обход Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям). Это позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik назвал запуск поездов по железнодорожной дороге в обход Украины логичным решением.

"Оно обсуждалось давно, с тех пор, как на Донбассе начался конфликт. Известно, что некоторые маршруты РЖД проходили через территорию Украины. И в ситуации продолжающегося конфликта, проблем на территории Украины, постоянных угроз разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией, я думаю, это вполне продуманное и правильное решение, которое снимает многие проблемы и многие риски, связанные с железнодорожными грузовыми и пассажирскими перевозками", – сказал Олег Игнатов.

По его мнению, будущее отношений РФ и Украины весьма туманно, и простые люди не должны становиться заложниками ситуации.

"Для российско-украинских отношений это, конечно, не очень хорошая история, но нужно смотреть на вещи объективно. Отношения между нами не только не налаживаются, но и ухудшаются, взаимопонимания нет по огромному количеству вопросов, в том числе по вопросам транспорта. Будущее наших отношений также весьма туманно. Поэтому, повторюсь, в данной ситуации компания (РЖД) принимает правильное решение, страхует себя от рисков. Ни российская экономика, ни российские пассажиры не должны страдать, не должны быть заложниками этой ситуации, которая происходит между Россией и Украиной", – отметил политолог.

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