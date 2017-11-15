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"Какая здесь логика?". Эксперт о заявлении США про ядерный арсенал России

11:2915.11.2017
(обновлено: 11:32 15.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета ЯрсМежконтинентальная баллистическая ракета Ярс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США опасаются снижения уровня безопасности в ядерном комплексе России из-за сворачивания двустороннего сотрудничества стран по данному вопросу. Эксперт Петр Топычканов в эфире радио Sputnik обратил внимание на аргументацию американской стороны.

Уровень безопасности российского ядерного комплекса может снизиться из-за выхода Москвы из "двустороннего сотрудничества" с США по данным вопросам, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

ПРО
© Иллюстрация РИА Новости
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Форд, выступая на конференции в Hudson Institute, отметил, что "Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой".

"Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы", – полагает представитель Белого дома.

Научный сотрудник программы "Проблемы нераспространения" Московского центра Карнеги Петр Топычканов в эфире радио Sputnik обратил внимание на аргументацию, которую приводит в своем заявлении Кристофер Форд.

"Он говорит, что опасность может возрасти в связи с тем, что Россия развивает ядерное оружие, создает новые системы доставки, и, таким образом, может увеличиться инфраструктура. Но эта аргументация не совсем надежная. Потому что Россия действительно создает новые системы доставки, но при этом Россия даже не говорит о намерении выйти из договора о стратегических наступательных вооружениях. Да, у нас, возможно, будут новые носители, но это не означает, что у нас будет больше ядерного оружия, и России придется создавать новую инфраструктуру. Возможно, господин Форд также намекает на публикации, которые были в западных СМИ, о якобы нарушении Россией договора о РСМД. Но и здесь есть вопросы – во-первых, к самим этим публикациям, и в целом к обвинениям против России", – сказал Петр Топычканов.

Таким образом, как отметил эксперт, доводы, приводимые США, вызывают сомнения.

"Россия действительно модернизирует свои ядерные силы, но каким образом отношения между Россией и США могут влиять на безопасность или небезопасность российского ядерного арсенала? Какая здесь логика? Сворачивание российско-американского сотрудничества никак не влияет на безопасность актуального ядерного арсенала России. Так что аргументы США вызывают сомнения", – заключил Петр Топычканов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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