Африканист о ситуации в Зимбабве: не нужно торопиться "клеить ярлыки"

Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице страны не являются "захватом правительства". Развитие ситуации в этой африканской стране в эфире радио Sputnik прокомментировал африканист Александр Даневич.

Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице страны Хараре не являются "военным захватом правительства", их действия направлены против "преступников", сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.

"Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", – приводит телеканал заявление военных. Также в ходе телеобращения представитель армии заявил, что президент страны Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.

Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

В начале ноября 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.

Африканист, специалист по Южной Африке Александр Даневич в эфире радио Sputnik призвал не делать поспешных выводов по поводу ситуации в Зимбабве.

"Не нужно торопиться "клеить ярлыки", пока мы не обладаем полной информацией… Что касается военных Зимбабве, то они как здравомыслящие люди понимают: гораздо проще держать ситуацию под контролем, когда демонстрируется некая стабильность. Не секрет, что военные в африканских странах – одна из сил, обладающих потенциалом для контроля политической ситуации. И чтобы сохранить спокойный фон внутри страны и на международной арене, они (военные Зимбабве) делают сейчас соответствующие заявления: что все под контролем, все в порядке, не происходит ничего экстраординарного. Но чем дело на самом деле закончится – пока достаточно трудно сказать, вы видите, что все развивается достаточно своеобразно", – сказал Александр Даневич.

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