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Мнение: проект резолюции ООН по Крыму – лишь фон для более важного вопроса

09:5015.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУчастники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017Участники театральной постановки с выносом 85 гербов субъектов России на праздновании Дня народного единства в Симферополе. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Украинский проект резолюции о правах человека в Крыму внесен на Генеральную Ассамблею ООН. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сам по себе этот документ не будет иметь никаких значимых последствий.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

За украинский проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.

Большинство европейских государств и США проголосовали за документ. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и некоторые другие страны.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" представлен украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран. Проект резолюции "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". 

Документ призывает российскую сторону принять меры, чтобы "положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма… бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Кроме того, проект резолюции призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа* экстремистской организацией. 

Представитель российской миссии при ООН подверг критике представленный документ. По его мнению, Украина стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. Подвергли документ критике и крымские власти. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что все претензии, касающиеся обучения на украинском и крымско-татарском языках не имеют оснований, поскольку родители школьников вправе сами выбирать язык обучения.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% – Севастополя.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что внесенный украинской стороной документ не основан на фактах. 

"Украинская сторона, как обычно, манипулировала информацией, которая не имеет подтверждения и не основана на фактах. Этот проект резолюции не несет никакой смысловой нагрузки и если эта резолюция будет принята, то сама по себе она не будет иметь никаких последствий", – считает Антон Бредихин. 

По его мнению, цель данного проекта резолюции – стать нужным Западу информационным фоном для последующих дискуссий по другому вопросу. 

"Это политический шаг на фоне обсуждаемого сейчас между Россией и США более важного вопроса – о вводе миротворцев в Донбасс. Как для Киева, так и для Вашингтона вопросы Крыма и Донбасса взаимосвязаны, поэтому им нужно было произвести некий информационный вброс. Поэтому такой документ и был принят. Однако он явно не окажет никакого воздействия на обсуждение вопроса о миротворцах в Донбассе", – полагает Антон Бредихин.    

*организация, запрещенная в РФ.  

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