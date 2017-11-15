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Политолог: у России есть основания задуматься об ответных мерах против ФБР

08:5215.11.2017
(обновлено: 08:54 15.11.2017)
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в СШАЗдание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Посольство России в США прокомментировало сообщения о том, что ФБР расследует денежные переводы МИД РФ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко, в данном случае ФБР явно вышло за рамки своих полномочий.

Сообщения СМИ о том, что ФБР расследует денежные переводы российского МИД – это неудачная попытка притянуть Москву к "внутриамериканским разборкам" вокруг выборов, сообщило посольство РФ в США. В диппредставительстве отметили, что она "самым позорным образом провалилась".

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы министерства российским посольствам в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов. В переводах указана цель – "проведение предвыборной кампании". Издание BuzzFeed не учло возможность того, что речь шла о голосовании на выборах в Госдуму за рубежом, а намекает, что речь идет о "вмешательстве России в выборы в США".  

"Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность посольства. Это новая американская норма", – говорится в заявлении российского диппредставительства. 

Как подчеркнули в посольстве, "выборы в Государственную Думу и выборы президента России мы проводили и будем проводить". "В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США. Если для их организации потребуются дополнительные средства, мы их получим из Москвы. Через Citibank. Или другой банк. Легально", – заключили в посольстве.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. В России также опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в США.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае ФБР явно вышло за рамки своих полномочий. 

"Это, конечно, вопиющее нарушение. Организовывать деятельность собственных посольств – это внутреннее дело каждой страны. И, конечно, это никак не относится к компетенции ФБР. ФБР – это организация, на которую возложено обеспечение безопасности Соединенных Штатов Америки. И то, что они делают – это выход за рамки их функций и вмешательство в наши внутренние дела. Я думаю, что у России есть основания задуматься о возможности каких-то ответных шагов", — считает Владимир Оленченко. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

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