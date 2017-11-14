Мнение: Киев будет прорабатывать десятки вариантов провокаций на Донбассе

В ЛНР узнали о планах Киева устроить провокацию с использованием ЗРК "Бук". В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что киевские власти могут пойти на любые провокации ради обострения ситуации.

Украинские силовики готовят провокацию с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

К такому выводу в ЛНР пришли после звонка на горячую линию ведомства, рассказал собеседник агентства в Центре по взаимодействию с общественностью МВД. Звонивший сообщил, что в октябре Вооруженные силы Украины развернули огневую установку под охраной военных. Ее сформировали на базе 250-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11-го зенитно-ракетного полка. В ЛНР проверили эту информацию. "Группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сел Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино", — указали в МВД. Также ее заметили возле села Лысогоровка Новопсковского района.

Старобельский и Новопсковский районы контролируются Киевом.

14 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что Киев может пойти на любые провокации ради обострения ситуации.

"Со стороны Киева возможны любые провокации, в том числе и военные. Это связано с тем, что киевскому режиму хоть кровь из носу, а нужно обострение ситуации на Донбассе. Потому что переговорный процесс потихоньку сдвигается с места, кураторы из Европы толкают Киев к переговорам. А ключевая задача правящих элит в Киеве – получать новые транши на военные расходы. Поэтому им нужно любое обострение. Для них это повод просить новые кредиты. Какие технологии они для этого будут использовать? Думаю, что будут прорабатываться десятки вариантов для провокаций", — сказал Семен Уралов.



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