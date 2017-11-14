Мнение: у США навязчивая идея – обосновать свои интересы высшими целями

Дамаск ответил на заявление главы Пентагона "о законности" вторжения в Сирию. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что сирийцы в этом вопросе всегда придерживался одной позиции.

МИД Сирии назвал агрессией любое иностранное военное присутствие в стране без согласования с правительством. Было подчеркнуто, что это касается и американских сил.

"Это нарушение суверенитета Сирии и вопиющее нарушение основ ООН", – заявили в МИД.

Сирия потребовала, чтобы США немедленно вывели военных из страны. В министерстве также отметили, что действия Соединенных Штатов угрожают республике, поэтому она оставляет за собой право на соответствующую реакцию.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила США бороться с боевиками в Сирии, поскольку принимала резолюции, направленные против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Он добавил, что Соединенные Штаты не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что высказывание Мэттиса противоречит женевским договоренностям, а также заверениям Вашингтона о том, что единственная цель США в Сирии – борьба с терроризмом.

В эфире радио Sputnik заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что МИД Сирии в этом вопросе всегда придерживался одной позиции.

"Сирийцы с самого начала конфликта расценивали любые силы, которые находятся на территории республики, кроме иранских сил и российских ВКС, как оккупационные. Они об этом говорили многократно, и позицию свою не меняют. Поэтому очень любопытно выглядит заявление американской стороны о том, что их действия в Сирии соответствуют духу международных договоренностей. А хотелось бы, чтобы американцы больше придерживались не духа, а буквы этих договоренностей. Но у них становится навязчивой идеей находить любые предлоги для того, чтобы собственные интересы в тех или иных регионах мира как-то обосновать, в том числе и высшими целями. Но, как показывает практика, это далеко не всегда так", – сказал Дмитрий Егорченков.

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