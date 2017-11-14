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Мнение: реализация "Северного потока-2" продолжится в спокойном режиме

18:1814.11.2017
(обновлено: 18:29 14.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Немецкая Wintershall заявила о готовности продолжить поддержку "Северного потока-2" после ознакомления с разъяснениями США по новым санкциям. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов выразил мнение, что европейским компаниям нечего опасаться.

Немецкая Wintershall ознакомилась с разъяснениями OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) относительно новых санкций США и пришла к выводу, что сможет продолжить поддержку "Северного потока-2", сообщил журналистам председатель правления компании Марио Мерен.

Производство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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"Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями", – сказал журналистам Мерен.

"Повлияет ли разъяснение, связанное с санкциями США в отношении России, на финансирование проекта "Северный поток-2", станет ясно, когда мы протестируем рынок. Имеется в виду, что банковский рынок широкий, в него входят американские, европейские, китайские, индийские банки, у них разные точки зрения, что и как финансировать, думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта", – сказал он.

"Говорить о влиянии санкций США на структуру финансирования "Северного потока-2" можно после того, как проектная компания Nord Stream 2 выйдет на рынок, сделает анализ вместе с банками и проверит, каков их аппетит", – добавил Мерен.

Первые трубы для Северного потока — 2 прибывают в Мукран. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что реализация проекта продолжится в спокойном режиме.

"В санкциях нет прямого запрета на продолжение проекта, там теоретические рассуждения: что, мол, нежелательно принимать участие в проекте, что американцы против этого. Думаю, что каждая компания будет сама принимать для себя это решение, и, возможно, кто-то примет такое же решение, как Wintershall. Пока жесткого запрета нет, реализация проекта продолжится в достаточно спокойном режиме, потому что опасаться нечего. Поэтому, я думаю, что компании будут спокойно себя чувствовать и дальше реализовывать проект", – сказал Сергей Правосудов.

Он объяснил, в чем, по его мнению, будет заключаться тестирование рынка.

"Пока было финансирование со стороны "Газпрома" и европейских компаний-партнеров напрямую, а планируется привлекать деньги у банков. Очевидно, имеется в виду, что когда компания Nord Stream выйдет на рынок с предложением, чтобы ей дали деньги взаймы, то это и будет показателем: какие банки захотят участвовать в проекте, какие процентные ставки будут предложены. Это действительно будет тестированием рынка", – отметил Сергей Правосудов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Оператором проекта "Северный поток-2" (общая стоимость которого 9,5 млрд евро) выступает компания Nord Stream 2 AG, ее единственным акционером является "Газпром".  Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств – 4,75 млрд евро.

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