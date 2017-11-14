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"Вопреки логике". Эксперт об идее Киева "продать" культурный центр в Москве

18:0914.11.2017
(обновлено: 18:11 14.11.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкУлица Старый АрбатУлица Старый Арбат
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Группа депутатов Верховной рады предлагает закрыть Украинский культурный центр в Москве, сообщили СМИ. Продуманным такой шаг назвать нельзя, – такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Александр Асафов.

Группа депутатов Верховной рады хочет закрыть Украинский культурный центр в Москве и заработать на продаже здания не менее 70 млн долларов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Блок Петра Порошенко". 

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эксперт прокомментировал идею Киева "заработать" на разрыве соглашения с РФ
"С одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент. Как можно вести речь о культурном сотрудничестве, как у нас говорят, с "агрессором"? С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате…  Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?" – рассказал один из собеседников издания.

Это идею разделяют не все даже в "Блоке Петра Порошенко". Если центр закроют, а здание продадут, то "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит", пояснил источник в партии.

Парад вышиванок-2014 в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Некультурное поведение: Украина "продаст" отношения с Россией
Сейчас в Раде обсуждается законопроект Ирины Фриз "О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Если документ примут, будет закрыт не только Украинский центр на Арбате, но и Российский центр науки и культуры, находящийся на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что авторы законопроекта действуют вопреки даже своей собственной логике. 

"Конечно, действия, направленные на разрушение любых общих интересов России и Украины, любой их исторической общности, культурного взаимопроникновения являются официальной политикой Киева. А в данном случае на этом можно еще и "немного заработать". И я не думаю, что те, кто вынес на обсуждение эту инициативу, задумываются хоть о каком-нибудь будущем. Но если киевские депутаты считают, что украинская культура существует, то, по их собственной логике, пропагандировать ее следовало бы в первую очередь именно в России. Поэтому продуманным этот шаг назвать никак нельзя – это просто часть грабежа страны, в данном случае ее зарубежной собственности", – полагает Александр Асафов.   

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