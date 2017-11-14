Политолог о переговорах Суркова и Волкера: Киев – "существо страдательное"

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что одной из тем переговоров стал вопрос ввода миротворцев ООН.

У Москвы и Вашингтона разные концепции достижения мира в Донбассе, следует из заявления по итогам встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Текст документа размещен на официальном сайте посольства США в России.

Третья встреча политиков состоялась 13 ноября в Белграде. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и способы урегулирования конфликта. Переговоры традиционно проходили за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывалось.

"В Минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", – говорится в заявлении.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко попросила Волкера поднять вопрос об обмене пленных в Донбассе.

В августе и в октябре прошли две другие встречи политиков. Первая прошла в Минске, стороны назвали ее очень полезной и конструктивной. Вторая – также в Белграде, где, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялась сверка часов".

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что одним из вариантов разрешения кризиса в Донбассе является ввод миротворцев ООН. Однако в данном вопросе позиции России и США значительно расходятся.

"Насколько я понимаю, концепции США и России различны процентов на 90: из 29 изменений, которые предложили США, для России условно приемлемыми являются только три. Это свидетельствует о практически кардинальном расхождении во взглядах. И до тех пор, пока эти позиции не будут согласованы, понятно, что ввод миротворцев в Донбасс – это нереально. Потому что и Россия, и США являются постоянными членами Совбеза ООН, а миротворцы вводятся только после принятия соответствующей резолюции. Значит, любая из сторон может с помощью права вето заблокировать неприемлемую для нее резолюцию. Так что если позиции не будут согласованы, никаких миротворцев в Донбассе не будет", – сказал Ростислав Ищенко.

Он обратил внимание, что в данном случае Украина, по сути, отстранена от решения вопроса по миротворцам.

"Киев не играет никакой роли в переговорах. Переговоры ведутся между США и Российской Федерацией. Киев в данном случае "существо страдательное". Ему могут сообщать о результатах переговоров, могут не сообщать. В принципе его мнение никого не интересует", – заключил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



